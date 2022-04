“Madison Square”: il nuovo singolo del rapper romano Kayler

“MADISON SQUARE”

“MADISON SQUARE” è il secondo singolo estratto dall’album “VIA CRUCIS”, un brano drill che si distingue dal resto della scena grazie alle sue melodie aggressive.

Kayler, con MADISON SQUARE, vuole esprimere la soddisfazione che si prova nel riuscire a realizzare, senza dover scendere a compromessi con nessuno, i propri obiettivi, nel caso dell’artista, quello di riuscire a vivere grazie a ciò che ama di più, la sua musica.

“per fare sti cash bisogna sporcarsi le mani” proprio perché, come racconta, si è dovuto da subito rimboccare le maniche, non attraverso scorciatoie illegali come viene raccontato da molti oggi, ma lavorando fin da giovanissimo. Tra le tante esperienze vissute descrive quella in una pizzeria, di proprietà egiziana, dove lavorava per riuscire ad accumulare i soldi necessari per inseguire il suo sogno.

Il video rappresenta la ricchezza; In limousine, auto di lusso delle grandi star americane, Kayler gira per il quartiere osservando le strade che prima percorreva a piedi, sognando i grandi palchi.

Una similitudine mirata a rappresentare quella sensazione che può provare ognuno di noi quando una volta realizzati i nostri obiettivi, grandi o piccoli che siano, si ritorna al punto di partenza, come un ritorno alle origini, dove vi sono coloro che ci conoscono e ci hanno o spronato o giudicato per i nostri sogni.

Flavio Laloni, vero nome di Kayler, Inizia da adolescente a condividere canzoni attraverso Youtube e Facebook con lo pseudonimo di Rayd e, nel 2012, ad appena 15 anni, raggiunge già un buon seguito. Passata un’infanzia né agiata né semplice, Kayler vede nella musica la sua strada per realizzarsi e nel successo “l’unico modo di essere ‘normale’, la chiave di uscita da un vuoto perenne che sentivo dentro di me”, racconta. Nel 2014 entra a far parte di un collettivo di artisti chiamato Xtremerecords. Successivamente sceglie di cambiare il suo nome d’arte da Rayd a Kayler, si chiude in studio per lavorare su nuova musica e inizia a pubblicare vari brani in esclusiva su YouTube.

A febbraio 2019, “SPORCO DINERO” (ft. Boston George) è il suo primo singolo a uscire su tutti i digital store ed entra nella “Viral50 Italia”. Tre mesi dopo pubblica “ROCK & ROLL” (ft. Dat Boi Dee), che entra sia nella “Viral50” sia in “Raptopia”. Da qui in poi i suoi brani – come “Bla Bla Bla”, “C’ERA UNA VOLTA” (che va in copertina su “Raptopia”) e “FELICI E CONTENTI” – entrano regolarmente nelle playlist e nelle classifiche italiane. Nel giro di due anni, da artista indipendente, a forza di lavorare sui dettagli della propria musica, passa da circa 10k di visualizzazioni su YouTube a milioni di streaming su Spotify e dopo altri tre singoli di successo (“Autopilota”, “Shut Up” e “Caos”) annuncia l’uscita del suo primo album.

