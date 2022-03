Venerdì 11 marzo, è uscito in digitale “NO ONE YOU KNOW” feat. XENIA RUBINOS, il nuovo singolo di C’MON TIGRE, che anticipa il nuovo disco di inediti “Scenario” (IVntersuoni / Puzzle Puzzle / Believe) in uscita in digitale il 25 marzo e in vinile dal 30 marzo. È attivo il pre-order dell’album al seguente link:

https://bfan.link/scenario-preorder.

“No One You Know” vanta la collaborazione di Xenia Rubinos, artista newyorkese di madre portoricana e padre cubano largamente apprezzata da Pitchfork, New York Times, The Guardian e altri media internazionali. Il brano racconta, con i suoi suggestivi rumori di strada e di passi, la paura dell’altro, dell’ignoto, e dell’essere isolati nella nostra società.

«Si tende ad avere paura di ciò che non si conosce, ed è un meccanismo che ci fa avvicinare ad alcuni ed allontanare da altri per ragioni di appartenenza– dichiara C’MON TIGRE – Si creano delle comunità, dei confini che danno vita a dei ruoli, spesso assunti involontariamente dalle persone stesse. Ci si ritrova stranieri all’interno di un mondo che è di tutti, e ci si ritrova in movimento quando tutto il resto sembra fermarsi. La voce di Xenia Rubinos ci è sembrata perfetta per raccontare questo tipo di sensazioni».

“Scenario” uscirà in digitale il 25 marzo e dal 30 sarà disponibile in vinile in due diverse versioni: vinile nero “standard edition” e vinile colorato “special edition” con un libro di 64 pagine impreziosito dagli scatti più significativi di Paolo Pellegrin (stampati su carta di alta qualità, per gentile concessione di Magnum Photos).

Il disco è stato anticipato anche dal singolo “Twist Into Any Shape” e dal nuovo brano “Kids Are Electric”. Contiene, inoltre, le collaborazioni con Xenia Rubinos, Mick Jenkins e Colin Stetson.

I C’mon Tigre saranno in concerto il 30 marzo alle ore 21 alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma (Via Pietro de Coubertin, 30) per una data che segna il ritorno sulle scene di uno dei progetti più apprezzati dalla critica nazionale e internazionale.

I biglietti sono già disponibili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it.

