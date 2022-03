Assessora Romani: “Uno speciale benvenuto nella comunità dei maggiorenni ad una generazione che ha il diritto di essere protagonista, anche attraverso la piena conoscenza di diritti e doveri fondanti della nostra Repubblica”

La Giunta

Ha approvato una delibera per la realizzazione dell’iniziativa promossa dall’Assessorato ai Servizi Civici e Generali, che prevede la distribuzione di 13.500 copie omaggio della Costituzione ai neo diciottenni italiani e stranieri nati in Italia e residenti a Milano.

L’obiettivo è quello di valorizzare la cittadinanza attiva delle giovani generazioni alla vita del Paese, attraverso la lettura della Carta costituzionale, il principale strumento con cui comprendere e apprezzare appieno il valore di lotte e sacrifici che hanno garantito la conquista della democrazia e che oggi custodisce diritti inviolabili e doveri inderogabili, fra cui quello al voto.

“Appartengo a una generazione che ha pagato un prezzo altissimo per questa pandemia – afferma l’assessora ai Servizi civici e generali Gaia Romani –. I giovani, più degli altri, hanno rinunciato alla socializzazione e alla condivisione, costretti troppo spesso a un vero e proprio isolamento. Ecco perché ragazze e ragazzi, adesso, saranno protagonisti di una iniziativa volta ad aumentare la partecipazione e la cittadinanza attiva.

La Costituzione

Rappresenta una bussola che ci dà le coordinate per orientarci e ci accompagna nelle tappe fondamentali della nostra vita, tra cui vi è sicuramente il voto, attraverso la conoscenza di diritti, doveri e responsabilità: 139 articoli nei quali sono fissati principi e valori della nostra Repubblica, democratica e antifascista, che stanno a garanzia di quelle libertà, quasi date per scontate, di cui godiamo ogni giorno. Un’iniziativa – conclude Romani – che assume un valore ancor più profondo in questo tempo scandito da una guerra nel cuore della nostra Europa, e che deve spingerci alla ricerca costante della pace”.

La Costituzione, pensata per dare uno speciale benvenuto a 13.500 neo diciottenni (dei quali circa 12.500 con cittadinanza e 1.500 senza cittadinanza italiana) nella comunità dei diritti e dei doveri civici, verrà inviata insieme ad una lettera firmata dall’assessora Romani. In quella indirizzata ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri vengono esplicitate le modalità per l’acquisizione della cittadinanza italiana, mentre a chi cittadino italiano lo è già viene contestualmente allegata anche la tessera elettorale.

La prima spedizione

Verrà effettuata nel periodo fra la fine di marzo e l’inizio di aprile, mentre il secondo invio è previsto per il mese di settembre.

Comune di Milano

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia