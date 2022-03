“Non capisco se la galleria è dipinta, quindi schiaccio e mi preparo per lo schianto”.

Deriansky senza mezzi termini sbatte in faccia all’ascoltatore la rabbia, il senso di frustrazione che si prova quando ci si trova in situazioni che opprimono. Travolti in questo pungiball emotivo, la voce eterea di Altea serve da contrappeso per dare una speranza, perché da quel tunnel si può uscire, anche se forse non sempre illesi.

“basilico” (Asian Fake/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Deriansky feat. Altea (dei Thru Collected) e Michael Mills, prodotto dallo stesso Deriansky insieme a Goedi. Il singolo, fuori oggi in streaming e in digitale al link https://sme.lnk.to/Deriansky_basilico, anticipa il secondo e nuovo album di Deriansky, pronto ad uscire questa primavera.

“‘basilico’ è nata in studio insieme a Goedi (Microspasmi) – racconta Deriansky – Ero appena arrivato a Milano per restare qualche mese e uscire da un periodo difficile, che mi teneva prigioniero nella psiche. La traccia descrive esattamente lo stato d’animo che provavo ovvero un sensazione di prigionia, rabbia e inadeguatezza.”

Poi, a proposito della collaborazione presente nel brano, continua: “Altea la conobbi a Napoli insieme ai Thru Collected la scorsa estate. Lei mi colpì molto perché, oltre ad avere una voce bella e particolare, ha la capacità di trasmettere le sensazioni che cercavamo a seconda del momento e del pezzo. Non è stato difficile coinvolgere lei in un brano così sentito da parte mia, perché consideravo appunto questa sua capacità di interpretare i momenti e raccontarli. Nel ritornello è presente anche il mio socio del teamcro, Michael Mills”.

