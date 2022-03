Caro carburanti – Guerra, sottosegretaria economia, a 24 Mattino su Radio 24: Governo non esclude altri interventi

“Ho letto delle critiche al decreto fatto perché, ad esempio sui carburanti, riguarda solo il mese di aprile, ma proprio perché siamo in una situazione che evolve molto rapidamente in un senso o nell’altro, è giusto che il governo monitori la situazione. Per gli aspetti sugli interventi di emergenza è giusto che siano più di uno, mirati, proprio per rispondere alle esigenze che si pongono.

Sui carburanti, costi energia e carrello della spesa possono arrivare altri interventi se la situazione rimane come descritta. La prospettiva del taglio delle accise sul carburante per aprile è temporanea. Noi abbiamo un meccanismo con 2 strumenti: un decreto legge e un decreto ministeriale che è più agile e si può fare in tutti i casi in cui i prezzi dei carburanti, aumentando, portano su il gettito IVA che può essere utilizzato per il taglio delle accise, ma si potrà fare anche nei mesi futuri se sarà necessario”. Lo ha detto Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria all’Economia, a 24 Mattino su Radio 24.

La questione del debito pubblico, visto che l’andamento del Pil, “sarà al centro dell’attenzione del documento di economia e finanza che stiamo facendo. Noi dovremmo calibrare le esigenze che abbiamo di controllo sui nostri conti, con l’esigenza prioritaria di sostenere l’economia.

Da questo punto di vista stiamo lavorando per mettere a punto, invitati in questo anche dalla Bce, delle politiche di bilancio europee perché così come è stato fatto nella crisi pandemica che ha coinvolto tutti i Paesi, sarebbe necessario che anche adesso l’Europa desse un segnale con politiche di bilancio comuni come è stato fatto con il Next generation EU, anche con una ridefinizione delle regole che ci permettono di agire ad esempio nel campo degli aiuti di Stato cioè aiuti mirati per i settori in maggiore difficoltà al di là della rigidità fate delle attuali normative”. Lo dice la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra a 24 Mattino su Radio 24.

“Il Paese continuerà a crescere. Non credo in questo scenario”. Così Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al Mef, a 24 Mattino su Radio 24 parlando dell’ipotesi, prospettata da qualche osservatore, di una recessione dell’economia italiana. Più che di recessione, ha spiegato a Radio 24, il rischio è di “stagflazione”, ovvero di livelli di crescita minimi caratterizzati però da una significativa inflazione.

L’economia italiana continuerà ad avere un andamento “positivo” ma la crescita sarà “attorno al 3%”, rivista quindi al ribasso rispetto alle stime dell’autunno che indicavano nella Nadef un aumento del Pil per quest’anno del 4,7%. Lo ha affermato il sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra a 24 Mattino su Radio 24 sottolineando che il quadro è incerto e che le stime sono ancora in via di definizione.

