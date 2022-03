Paolo Vallesi festeggia 30 anni di carriera con due album

Per festeggiare il trentennale dell’artista, escono due album il 25 marzo: uno di inediti (IO) e uno di duetti (NOI) con i suoi successi interpretati insieme agli amici grandi artisti:

Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Gigi D’Alessio, Danti, Dolcenera, Amara e i Legno, e un inedito con Leonardo Pieraccioni

Poi, un docufilm e un tour (prime date Milano 27/4, Roma 5/5, Firenze 24/5)

“IoNoi”, questo il titolo dell’articolato progetto con cui Paolo Vallesi festeggia i 30 anni di percorso artistico, iniziato nel 1991 con un primo posto al Festival di Sanremo con “Le persone inutili”:

*dal 25 marzo nei negozi e nei digital store saranno disponibili due nuovi album: “IO”, con brani inediti (https://bfan.link/io-1) ; e “NOI”, con i suoi successi interpretati con alcuni amici grandi artisti (https://bfan.link/noi ) entrambi su etichetta Clodio Music/distribuzione Believe. I due album saranno disponibili anche insieme nella versione digipack “IoNoi”(etichetta Clodio Music/distribuzione Self);

*partirà da Milano il 27 aprile il tour che attraverserà tutta Italia (a Roma il 5 maggio e a Firenze il 24 maggio, queste le prime date);

*presto sarà pubblicato un docufilm girato al Teatro Romano di Fiesole;

*dal 25 marzo, su App Store e su Google Play Store sarà possibile scaricare gratuitamente la nuova App a nome di Vallesi e dedicata ai fan, per partecipare ad iniziative esclusive, per il merchandising, vinili, biglietti per i concerti, e per tante altre opportunità per “restare connessi” con l’artista (http://onelink.to/nrgpvy)

Sito ufficiale: www.vallesi.com

Instagram: https://www.instagram.com/paolovallesireal/

