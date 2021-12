Music Creators: corso per i musicisti di nuova generazione

Nasce Music Creators, un percorso esperienziale e immersivo che si propone di offrire agli studenti un nuovo modo di concepire il rapporto tra mondo digitale e mondo reale in ambito artistico.

I nuovi media non danno solo la possibilità di promuovere i propri progetti in modo immediato, economico e straordinariamente efficace ma, grazie alle nuove piattaforme di crowdfunding, ora consentono anche la possibilità di trovare nuove forme di sostentamento per i musicisti e danno vita a nuove professioni come quella del Music Creator.

I Creators sono gli artisti che concepiscono il loro modo di esprimersi soprattutto in relazione alla fruizione delle loro creazioni in ambito digitale. La loro attenzione non è più sulla vendita delle opere ma nel dedicarsi alla produzione artistica in virtù di un sostegno costante che il pubblico offre loro, anche economicamente.

I musicisti devono necessariamente acquisire nuove competenze sia per la gestione dei mezzi tecnici che si andranno a sfruttare quanto per l’evoluzione dell’approccio compositivo ed espressivo in ambito artistico.

Ed è questo lo scopo di Music Creators, progetto realizzato da Percentomusica, uno dei più noti centri per la formazione professionale dei musicisti sul territorio nazionale, e fruibile gratuitamente a 28 studenti grazie al contributo offerto dalla Regione Lazio.

La Regione offre infatti una borsa di studio a copertura totale dei costi per gli studenti che verranno selezionati perché ritenuti più idonei in funzione delle loro qualità musicali, della loro propensione per i mezzi digitali e anche in funzione del loro background socio-economico.

Le lezioni si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid e avranno luogo presso la sede del centro a Roma in Via dei Cessati Spiriti 89, nel Quartiere Appio-Latino.

Le lezioni dedicate al video shooting si svolgeranno invece presso gli studi di Musicoff sempre a Roma nel quartiere Laurentino.

Gli studenti frequenteranno un corso intensivo nel mese di dicembre 2021 per un totale di circa 80 ore di lezioni a cura di alcuni degli straordinari docenti del centro come Fabio Zeppetella, Massimo Moriconi, Massimo Fedeli, Stefano Micarelli, Francesco Lo Cascio, con il contributo di importanti ospiti come Roberto Conrado (autore di musiche per Renato Zero, Califano, etc.) per l’area songwriting, Thomas Colasanti fondatore di Musicoff per l’area competenze tecnologiche.

Ad offrire la loro testimonianza e a raccontare ai ragazzi le dinamiche reali della costruzione della professione musicale tramite i social ci saranno artisti come Marco Cirillo, diplomato Percentomusica che con il suo canale YouTube dedicato alla didattica della chitarra a raccolto oltre 600.000 followers o Giacomo Turra che durante il black friday ha diffuso la sua musica in rete conquistando 200.000 followers oltre all’attenzione degli addetti ai lavori a livello internazionale.

Non mancheranno i responsabili di Patreon a raccontare come funziona la creator economy e in cosa consiste la piattaforma che può garantire un reddito stabile ai musicisti grazie al sostegno dei fans e che ora ha raggiunto un valore di oltre 4 miliardi di dollari.

Per richiedere l’assegnazione del bando è sufficiente compilare entro il 6 dicembre il modulo che potete trovare al seguente link:

https://www.percentomusica.com/music-creators/

