Sky Arte presenta la nuova stagione di “Luce Social Club”

Ogni venerdì alle ore 20.10 su Sky Arte, on demand e in streaming su Now

Disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/

Il 10 dicembre in onda la nuova puntata

Ospiti: Roberto Vecchioni, Giulia Bevilacqua, Mobrici, Marinella Senatore

Venerdì 10 dicembre in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Ca-nova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Cinecittà SpA, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Il tema su cui converseranno gli ospiti in studio è l’antico, il classico, argomento che suscita da sempre negli individui grande fascinazione e gratitudine.

Apre la serata il cantautore Roberto Vecchioni, che da 50 anni attraversa la musica italiana. Recente la pubblicazione del suo ultimo libro “Lezioni di volo e atterraggio” (Einaudi, 2020). La sua fortunata carriera musicale comincia negli anni ‘60 scrivendo canzoni per alcuni artisti affermati, ma il successo di pubblico arriva nel 1977 con l’album “Samarcanda” che gli apre la strada a numerosi riconoscimenti. Con “Luci a San Siro”, “Sogna, ragazzo sogna”, “Voglio una donna” e “Chiamami ancora amore”, Roberto Vecchioni si annovera oggi tra i più importanti cantautori italiani di sempre.

La puntata prosegue con l’attrice Giulia Bevilacqua, noto volto del piccolo e grande schermo, ricordata soprattutto per la sua partecipazione nella serie televisiva “Distretto di Polizia” e di recente tornata nei panni della poliziotta con il sequel “Cops 2 – Una banda di poliziotti”. Diretto da Luca Miniero, con protagonisti anche Claudio Bisio, Pietro Sermonti e Francesco Mandelli, “Cops 2 – Una banda di poliziotti” è una produzione Sky Original e andrà in on-da in prima assoluta lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Tra le sue numerose interpretazioni, Giulia Bevilacqua si è affermata nel panorama nazionale con “Natale col Boss” (2015), “Moschettieri del re – La penultima missione” (2018), “Ritorno al Crimine” (2021).

Ospite musicale della serata è il cantautore Mobrici, che presenta dal vivo a Luce Social Club il suo primo album solista “Anche le scimmie cadono dagli alberi”. Dal 2013 al 2020, Mobrici è stato voce, chitarra e tastiere dei Canova, realtà di culto del panorama indie-pop italiano. Oggi il cantautore è pronto a ritagliarsi uno spazio da solista nella musica italiana con un disco che parla di fragilità e infallibilità umane, anticipato dai singoli “Tassisti della not-te”, “Povero cuore” feat. Brunori Sas, “Scende” feat. Gazzelle, “La fine”, “TVB” e “20 100”.

Ultima ospite della puntata è la visual artist Marinella Senatore, conosciuta per le sue luminarie, ma anche per il suo concetto di arte collettiva. Le sue opere sono state esposte in oltre 30 fiere internazionali e ha collaborato con più di 6 milioni e mezzo di persone, girando ben 23 paesi. Nel 2012 fonda The School of Narrative Dance, una scuola nomade e gratuita, con un metodo educativo alternativo e non gerarchico. Marinella Senatore è un’artista no-made che parte dalle sue performance per creare momenti di narrazione su tematiche politiche, sociali e culturali.

In chiusura un servizio sulla mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, al MUDEC di Milano fino al 13 febbraio 2022. La mostra è promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, a cura della Walt Disney Animation Research Library, con la collaborazione di Federico Fiecconi, storico e critico del fumetto e del cinema di animazione.

