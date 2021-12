Un dono dello studio coreano Nooro e l’associazione di volontari WAU! Milano

Un murale da Nobel ispirato a Marie Curie per scuola elementare che porta il nome della scienziata

Il progetto è il secondo intervento di riqualificazione dopo il progetto di riqualificazione urbana dei Giardini Bruno Munari

Riqualificare via Guicciardi e via Bonomi in zona 9 di Milano, intervenendo sui muri di fronte all’uscita della scuola primaria Marie Curie, da tempo abbandonati, con un progetto incentrato su forme di colore che evocano gli strumenti di studio utilizzati dalla chimica, fisica e matematica due volte insignita del Premio Nobel per le sue ricerche. Dopo l’intervento realizzato nel Giardino Munari (progetto Bosco Invisibile®) con WAU! Milano, Noroo Milan Design Studio continua il suo lavoro di ricerca sui temi del colore applicati a prospettive e spazi urbani

Jihye Choi, Chief Director di NMDS: “La Scuola deve essere un luogo più luminoso, confortevole e bello, purtroppo spesso troviamo le aree intorno alle nostre scuole in condizioni di criticità. Individuare, studiare ed elaborare progetti del colore che si pongono come risposte e azioni concrete sul territorio valorizzandolo è un’attività centrale del nostro studio, ed il colore è uno degli strumenti più efficaci e veloci per il Soft Urbanism, una strategia che dà la possibilità di adeguare spazi e ambienti in modo semplice e immediato”.

Commenta Andrea Amato, presidente di WAU! Milano “Un murale dedicato a una straordinaria scienziata che con la riproduzione di una sua citazione, “Sii meno curioso della gente e più delle idee”, possa essere fonte d’ispirazione per i ragazzi che, uscendo da scuola, non si godranno solo i colori e le forme disegnati sui muri riqualificati ma un nuovo modo di affrontare lo studio, la vita”.

La collaborazione tra WAU! Milano e NMDS nasce dal desiderio di appropriarsi di aree degradate della città per dare vita a progetti di partecipazione civica attiva che non preveda solamente la pulizia degli spazi e la semplice verniciatura dei muri. WAU si è rivolta a NMDS proprio per adottare degli interventi di urbanismo tattico, per trasformare le vie e la zona dove ci sono Asilo nido e scuole più colorata e identificata.

Il murale di Dergano è il secondo “episodio” del progetto di riqualificazione urbana ‘SET and the CITY’. Il primo era stato Giardino Bruno Munari, uno spazio che per troppo tempo era stato vandalizzato, degradato e pieno di scritte che non sono state solo cancellarle ma addirittura “rigenerate” attraverso la creatività, che richiamasse sia l’interno sia l’esterno dello spazio.

weareurban.it/

https://www.noroomilan.com/it/

Per altre notizie relative al tema Ambiente Dietro la Notizia