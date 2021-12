Regio Metropolitano: due giovani talenti

Dmitry Matvienko dirige l’Orchestra del Teatro Regio, Lorenzo Nguyen solista al pianoforte

Conservatorio “Giuseppe Verdi” Mercoledì 22 dicembre 2021 ore 20.30

Mercoledì 22 dicembre alle ore 20.30 al Conservatorio “Giuseppe Verdi” Dmitry Matvienko, Premio della Critica al Concorso Cantelli, dirige l’Orchestra del Regio nel Quarto concerto di Ludwig van Beethoven, solista il giovane pianista Lorenzo Nguyen, diplomato al Conservatorio di Torino e scelto dal Teatro Regio nell’ottica di promuovere sempre di più i giovani talenti. Il programma prevede, inoltre, sempre di Beethoven, l’ouverture dal Coriolano e la Sinfonia n. 1.

