Natale: regala un’adozione a distanza

Natale è già alle porte e la corsa ai regali è frenetica. In alcuni casi, mancano addirittura le idee e si spera a qualcosa trovato nell’ennesimo negozio all’ultimo momento. Si è pensato a tutto, le scatole iniziano ad invadere stanze, nascondigli vari e gli armadi delle camere da letto. Ma c’è sempre quel dono che manca ed – in genere – è quello per la persona a cui si tiene di più. Perché deve essere speciale, deve colpire al cuore. Abbiamo pensato di tutto, dall’abbigliamento alla tecnologia ma qualcosa non ci soddisfa e convince. La risposta potrebbe essere qualcosa di nettamente diverso e fuori dagli schemi, ma molto più legato alla tradizione del Natale: diffondere generosità.

Ecco che in quest’ambito, un regalo solidale attraverso un’adozione a distanza (detta in gergo anche SAD) può essere il pensiero giusto per queste festività 2021. A tal proposito, WeWorld, un’organizzazione meneghina tutta italiana che quest’anno spegne 50 candeline, è attiva sul territorio nazionale ed in altri paesi attraverso iniziative e progetti di sostegno, tra cui l’adozione a distanza.

Adozioni a Distanza (SAD): scegliamo WeWorld

Attraverso il Sostegno a Distanza puoi regalare e costruire un futuro a chi non lo ha mai avuto. Un regalo diverso ed altruista, che può cambiare la vita di un bambino o di una bambina ed allo stesso tempo anche la tua, da protagonista. I progetti SAD di WeWorld sono attivi in Kenya, Benin, Tanzania, Cambogia e Brasile attraverso programmi di sostegno simili, ma allo stesso tempo adeguati al contesto di riferimento. In questi territori, il Natale come lo conosciamo noi è davvero un concetto sconosciuto. Il vero regalo, può essere una nostra piccola rinuncia quotidiana per investire nel futuro di un bambino o una bambina. Per quanto riguarda i progetti SAD, WeWorld ha attivato da qualche tempo un servizio sostenitori (info@weworld.it), mentre per altre informazioni e curiosità, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sostegno a distanza.

Scegliere solidale

Il Natale 2021 è carico di significati e sensi, come sempre o forse più di sempre. E’ il Natale della rinascita, del rilancio e del nuovo pensare al di là della pandemia. La solidarietà accomuna molti nuovi modi di fare e vivere ed allora ecco che anche le idee regalo solidali sono davvero tantissime.

Adozioni a Distanza: un gesto importante che, spesso, salva la vita per davvero.

Sostegno Scolastico o Alimentare : è un’altra proposta che sembra andare moltissimo in questo Natale. Molte associazioni danno la possibilità di sostenere solo uno step della vita di una persona in difficoltà.

: è un’altra proposta che sembra andare moltissimo in questo Natale. Molte associazioni danno la possibilità di sostenere solo uno step della vita di una persona in difficoltà. Campagne vaccinali in Paesi in Via di Sviluppo : Anche questa donazione sembra essere tra le più praticate.

: Anche questa donazione sembra essere tra le più praticate. Solidarietà locale: qui ci sono tantissime associazioni da sostenere o dove, in questo periodo dell’anno, si possono acquistare oggetti e pensieri natalizi da donare.

Se queste sono le azioni solidali che un pò conosciamo tutti è anche vero che esistono tantissime novità tra cui una simpatica iniziativa del giocattolo sospeso. Un esperimento milanese nato dai social che lo scorso anno ha raggiunto più di 50mila persona e che quest’anno punta a raddoppiare. Il progetto è nato in Francia, con il nome di Boîtes de No ël. Da noi ha cambiato un po’ il gesto e la tipologia ma il senso rimane sempre lo stesso: regalare affetto e solidarietà a chi anche a Natale non può permettersi nulla.

