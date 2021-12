La Città metropolitana di Milano ha organizzato ieri mattina uno scambio di auguri con tutti i concessionari di Idroscalo presso la sede dei volontari di Protezione civile. Un’occasione per ricevere la benedizione natalizia, impartita dal Prevosto di Segrate Don Norberto Brigatti e per presentare ufficialmente il nuovo consigliere delegato ad Edilizia scolastica, sport e gestione dell’Idroscalo Roberto Maviglia.

Presenti i sindaci di Peschiera Borromeo Augusto Moretti e di Segrate Paolo Micheli, le forze dell’ordine e i volontari guidati dal coordinatore Dario Pasini. A fare gli onori di casa la Vice Direttrice generale Maria Cristina Pinoschi.

Un momento di saluto e di ringraziamento agli operatori che, anche in questo 2021 ormai alla fine, si sono impegnati e hanno creduto nell’opportunità di sviluppo e rilancio rappresentata da Idroscalo e non solo, ma anche un’occasione di valutazione di quello che è avvenuto quest’anno e di una prima programmazione di quello che sarà il 2022.

Un augurio e un impegno concreto per il futuro da parte del neoconsigliere delegato Roberto Maviglia: “Oggi è una giornata di auguri all’Idroscalo, auguri a tutte le realtà che operano al suo interno, come il mondo del volontariato, i concessionari e la Protezione civile. La Città metropolitana di Milano ha molti progetti su questo polmone verde, una vera eccellenza per il territorio – ha dichiarato durante la cerimonia – Nelle prime settimane del 2022 inizierò a conoscere tutti voi, a capire le attività, dialogare e a comprendere la complessità di questa realtà per costruire insieme nuovi progetti – ha aggiunto – In questa fase, per il nostro Paese, è il momento delle scelte e delle decisioni. In quest’area bellissima è stato svolto un lavoro enorme in passato e, ora, vogliamo sviluppare ancora di più questo spazio e ciò che può offrire”.

