Un doppio imperdibile appuntamento, tutto da vivere e gustare, per il “Capodanno Porteño 2021”. Due soluzioni totalmente differenti l’una dall’altra che vogliono andare incontro alle esigenze di tutti, di chi ama la tranquillità ma vuole ci tiene a trascorrere una serata indimenticabile, e di chi, invece, vive il Capodanno come una festa che inizia la sera del 31 dicembre e termina alle prime luci dell’alba dell’anno nuovo.

Il “Capodanno Porteño 2021” si potrà festeggiare sotto le guglie del Duomo, nel salotto intimo e confidenziale de El Porteño Gourmet di via Speronari 4, oppure in una delle location più emozionanti di Milano, El Porteño Prohibido di via Macedonio Melloni 9, nata come la prima “Casa de Tango” in Europa ma che in poco tempo ha saputo contaminare la propria identità culturale con soluzioni innovative per un percorso multisensoriale continuo, ogni volta inaspettato e coinvolgente.

EL PORTEÑO PROHIBIDO

Una notte magica e irripetibile: dalla cucina al palco, tutto a El Porteño Prohibido è stato pensato e curato con estrema eleganza e attenzione, con l’unico obiettivo di lasciare gli ospiti affascinati negli occhi e nel palato.

EL PORTEÑO GOURMET

L’elegante e raffinato El Porteño Gourmet, che offre un’esperienza il più possibile viva e reale dell’essenza della cultura argentina, è invece l’ambiente ideale per chi ama trascorrere l’ultima serata dell’anno lontano dai fuochi d’artificio e dal baccano e stare invece insieme alle persone più care in un ambiente intimo e romantico, chiacchierando e ridendo esattamente come se si trovasse a casa propria.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Luogo:

El Porteño Prohibido – via Macedonio Melloni 9, Milano > Prenotazioni/infoline: 02.25062491

El Porteño Gourmet – via Speronari 4, Milano > Prenotazioni/infoline: 02.49428140

Orario inizio serata: dalle ore 21.00

Prezzo serata per entrambi i ristoranti: € 150 a persona (bevande escluse)

WEB SITE: www.elporteno.it

