Ente Fiera Promoberg annuncia l’annullamento dello spettacolo portato in scena dalla RIMBAMBAND in programma il prossimo 31 dicembre 2021 al CrebergTeatroBergamo.

Ci sentiamo in dovere, in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, di tutelare e garantire maggior serenità al nostro pubblico che ci segue con dedizione e affetto soprattutto in una serata di festa come quella di fine anno.

Abbiamo pertanto deciso di annullare lo spettacolo della Rimbamband in programma al Creberg Teatro Bergamo il prossimo 31 dicembre, con l’augurio di poterlo riproporre in futuro.

Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito del teatro www.crebergteatrobergamo.it o contattare la biglietteria ai seguenti recapiti: biglietteria@crebergteatrobergamo.it t. 035.343434