Giusy Ferreri: “Gli Oasis di una volta”, il nuovo singolo

Da venerdì 17 dicembre sarà in radio e disponibile in digitale “Gli Oasis di una volta” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri, da oggi in pre-save e pre-add al seguente link https://giusyferreri.lnk.to/Gli_Oasis, primo intrigante assaggio del nuovo percorso artistico dell’artista che a febbraio sarà in gara al 72° Festival di Sanremo.

Donna dei record, Giusy Ferreri è ora pronta a iniziare un nuovo capitolo musicale con “Gli Oasis di una volta” (canzone scritta da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e Giusy Ferreri), una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante della voce dell’artista, con un testo malinconico e introspettivo che avvicina il brano alle origini della sua produzione.

Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino.

Sono 5, ad ora, gli album in studio, e innumerevoli, invece, i brani che negli anni, hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry autrice internazionale.

