Nel nuovo appuntamento di stasera con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro -, Giuseppe Brindisi, con i suoi ospiti, racconta come a dieci giorni dal Natale il Paese si trova di nuovo a dover fronteggiare contagi, ospedali pieni e misure di contenimento della pandemia.

Nel corso della serata, continua l’approfondimento di “Zona Bianca” in merito alle truffe amorose, con ospite uno dei protagonisti di queste, il pallavolista Roberto Cazzaniga, vittima per quindici anni di un raggiro online.

Zona Bianca

Altri articoli Dietrolatv su Dietro la Notizia