Panini Comics presenta “Quarantine Prophets”

Quarantine Prophets è il primo tassello di un progetto editoriale congiunto tra HarperCollins e Panini Comics, ideato da uno dei più talentuosi registi e scrittori italiani, Fabio Guaglione

Fabio Guaglione, visionario regista milanese, e una squadra di giovani scrittori e sceneggiatori di talento stanno dando vita a storie fantastiche, popolate di personaggi indimenticabili, che saranno pubblicate al tempo stesso come romanzi, da HarperCollins, e come graphic novel, da Panini Comics.

L’universo narrativo creato da Fabio Guaglione si sviluppa parallelamente attraverso due modalità di espressione artistica diverse, fumetto e romanzo, dando vita a prospettive alternative e complementari.

Il primo romanzo è:

Luca Speranzoni

QUARANTINE PROPHETS

FUTURO FRAGILE

Il romanzo sarà in libreria per HarperCollins l’undici novembre -19.00 euro, 498 pagine

Qualcuno vorrebbe curarli.

Qualcuno vorrebbe sfruttarli.

Tutti vogliono catturarli.

Un nuovo tipo di prigione.

Un gruppo di profeti rinchiusi contro la loro volontà.

Una guardia carceraria tormentata dal passato.

Un amore nascosto nel futuro.

Sam fa la guardia carceraria. Non per scelta ma quasi per caso, dopo aver fallito l’addestramento militare. Vive giornate tutte uguali, con una vena violenta che cerca di tenere sotto controllo e una depressione non diagnosticata.Ma un’occasione inaspettata lo conduce a Clearwell, una struttura di quarantena nel nord degli Stati Uniti. È stata costruita di recente, per ospitare gli individui di cui tutti parlano di continuo alla radio, in tv, sui social: i cosiddetti profeti. Persone che improvvisamente manifestano capacità di chiaroveggenza, alterazione della percezione, manipolazione delle memorie altrui.

È l’occasione per avere una nuova vita. A Clearwell – il Pozzo, lo chiamano alcuni – Sam trova uno scopo. Si sente utile. E il suo carattere duro, a tratti violento, è apprezzato dai suoi superiori. Ma un giorno viene colpito da una visione, vede il futuro, e il suo presente cambia per sempre. Perché ora è uno di loro. Da secondino passa a prigioniero, rinchiuso nella struttura insieme agli altri profeti. Disprezzato dai suoi ex-colleghi e odiato dagli altri detenuti, dovrà cercare in ogni futuro possibile una via di fuga dalla fortezza, per se stesso e per Mikaela, la profeta di cui si è innamorato pur senza averla mai vista in volto, poiché il suo aspetto cambia costantemente agli occhi di chi la guarda. Sam ha sbagliato tutto nella vita. Ma intende almeno salvare lei.

La sua ragazza sfocata.

Il primo graphic novel è:

F. Guaglione – L. Speranzoni – G. Timpano – D. Rudoni

QUARANTINE PROPHETS

EPIFANIA

Il fumetto edito da Panini è disponibile in libreria, fumetteria, online

Prezzo: 16 € – Pagine: 112 – Interni: Colori – Rilegatura: Cartonato

