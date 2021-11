Modà: online il video del nuovo singolo “Fottuto Inverno”

È online su https://youtu.be/w1rV2iVVd8Y il video ufficiale di “FOTTUTO INVERNO”, il nuovo singolo dei MODA’ attualmente in programmazione radiofonica.

Il video di “FOTTUTO INVERNO”, diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis e prodotto da Double Vision – Film & More, vuole raccontare in maniera semplice e diretta il dolore legato alla fine di un amore cercando di dare vita con le immagini alle parole scritte da Kekko Silvestre.

Il brano fa parte del nuovo album di inediti della band milanese “BUONA FORTUNA – PARTE PRIMA” (https://bfan.link/buona-fortuna), disco che ha debuttato nella Top10 della classifica ufficiale album FIMI/GFK.

Il disco, prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Service e disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali, è – come spiega il titolo stesso – la prima parte di un progetto più ampio.

Nell’EP, uscito a 2 anni di distanza dall’ultimo lavoro di studio “Testa o croce”, trovano spazio 6 brani inediti tra cui il nuovo singolo “Fottuto inverno”, una canzone d’amore in classico stile Modà, e il precedente “Comincia lo show” (https://youtu.be/WhvquZvliEk), un’aperta critica al mondo social di oggi dove chiunque, seduto sul proprio divano, può brandire il proprio telefono come una vera e propria arma, sparando giudizi contro chi si trova in quel momento dall’altra parte dello schermo.

In “BUONA FORTUNA – PARTE PRIMA” oltre alle canzoni d’amore come “Fottuto inverno” e “22 metri quadri”, c’è spazio anche per l’amore paterno di “Non ti mancherà mai il mare” (dove Kekko parla a sua figlia dicendole di non commettere i suoi stessi errori) e di un augurio personale come in “Buona fortuna buona vita buona luna”, brano che ha permesso all’autore di rivivere un momento di debolezza, uno di quelli da cui si vorrebbe scappare e non tornare più indietro.

A chiudere l’EP la toccante “Scusa se non lo ricordo più”, una storia segnata dall’Alzheimer dove il protagonista, all’inizio della malattia, alterna momenti di totale buio a momenti di lucidità.

Questa la tracklist completa:

1. “Comincia lo show”,

2. “Non ti mancherà il mare”,

3. “Buona vita buona fortuna buona luna”,

4. “22 metri quadrati”,

5. “Fottuto inverno”,

6. “Scusa se non lo ricordo più”.

Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico nel tour che li aspetta il prossimo anno.

La band – che da sempre trova live la sua condizione migliore – ripartirà dalla sua Milano il 2 maggio 2022, recuperando in questo modo le date annullate nel 2020 a causa della pandemia.

Questi gli appuntamenti:

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)

www.facebook.com/rockmoda/

www.instagram.com/modaufficiale/?hl=it

www.youtube.com/channel/UC57sVVuJpZuFCpxu4aec1KA

