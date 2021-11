Domani, mercoledì 24 novembre 2021, just for one day…, JAM TV (la web tv musicale fondata e diretta da Ezio Guaitamacchi) dedica una programmazione speciale al grande frontman dei QUEEN con interviste esclusive, servizi ad hoc, rubriche di approfondimento e una puntata speciale della “MUSIC ROOM” (dirette Facebook, YouTube e Twitch) in collaborazione con Rockol incentrata sull’arte di FREDDIE MERCURY.

Il 24 novembre JAM TV (www.jamtv.it) si trasforma, per un giorno, in un FREDDIE MERCURY TRIBUTE SHOW per ricordare l’arte, il carisma, la voce e la musica del front man dei QUEEN a 30 anni esatti dalla sua scomparsa.

30 anni dopo, il mito di FREDDIE MERCURY è più vivo che mai. La sua voce indimenticabile continua a risuonare nelle orecchie degli appassionati e le sue canzoni, alcune delle quali diventati autentici inni, fanno ormai parte del più classico songbook rock.

Ezio Guaitamacchi condurrà il pubblico nei luoghi che hanno segnato la vita personale e artistica di Mercury (da Zanzibar all’India, da Londra a Montreux) e racconterà le storie dietro alcune canzoni dei QUEEN.

Zucchero e il bassista dei Darkness Frankie Poullain ricorderanno la passione per i QUEEN, la partecipazione al concerto tributo a Wembley e le loro esperienze di collaborazione artistica mentre altri artisti italiani (Andrea Mirò, L’Aura, Moreno Delsignore, Sugarpie & The Candymen) regaleranno appositamente per JAM TV alcune cover dei QUEEN in chiave acustica.

