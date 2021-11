E’ arrivato il momento… con l’uscita del nuovo straordinario album “Thank You” questo venerdì, la leggendaria Diana Ross manifesta la sua gratitudine ai fan con un video musicale della canzone “All Is Well“. Diretto da Amanda Demme in collaborazione con i figli della signora Ross, Evan Ross (produttore) e Ross Naess (fotografia). E’ il suo primo videoclip in oltre un decennio.

Viene anche difffusa una nuova splendida fotografia della star, catturata ad arte durante le riprese. Questo segna non solo l’uscita dell’album Thank You (Decca Records/Universal Music Group), ma anche il nuovo singolo “I Still Believe” – una canzone sull’amore, la speranza e la positività – disponibile oggi.

Diana Ross dichiara: “I miei figli mi hanno dato fiducia e l’incoraggiamento per realizzare questo video. Dopo aver trascorso quasi due anni senza esibirmi e senza andavare davanti alla telecamera, mi hanno aiutato a tornare a stare con molte persone. Queste tre persone si sono davvero prese cura di me: Evan Ross (produttore), Amanda Demme (regista), Ross Naess (fotografia), insieme a tanti altri. Sono veramente grata per il lavoro che hanno fatto tutti per far sì che ciò accadesse”.

Il primo brano, la title track “Thank You”, che lancia il nuovo album molto atteso e molto personale di Diana Ross, dà subito l’idea di un disco molto curato che ha come tema la gratitudine. Questo – il 25° album in studio della cantante, attrice, produttrice e icona di stile – è composto interamente da materiale nuovo di zecca, tutto esclusivo e, con le sue canzoni di felicità, apprezzamento e gioia, è dedicato al suo pubblico nel corso degli anni.

L’album contiene brani che portano direttamente sulla pista da ballo, come il primo singolo “Thank You”, “Tomorrow” e il secondo singolo “If the World Just Danced”, con cui Diana Ross ha letteralmente fatto ballare gli appassionati di tutto il mondo attraverso un video condotto dai suoi stessi fan. Il nuovo video “All Is Well” offre un momento di riflessione, incoraggiando i fan a trarre conforto da piccole gioie.

Track Listing

1. Thank You

2. If the World Just Danced

3. All Is Well

4. In Your Heart

5. Just In Case

6. The Answers Always Love

7. Let’s Do It

8. I Still Believe

9. Count On Me

10. Tomorrow

11. Beautiful Love

12. Time To Call

13. Come Together

https://www.universalmusic.com

