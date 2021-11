Gli Abba, uno dei gruppi pop di maggior successo di tutti i tempi, pubblicano oggi, venerdì 5 novembre, il loro nuovo album in studio, Voyage. Si tratta del loro primo disco d’inediti in quasi 40 anni ed esce accompagnato da ulteriori biglietti disponibili per la vendita del loro concerto, Abba Voyage.

I dettagli del nuovo disco “Voyage” erano stati svelati ad inizio settembre assieme all’annuncio di ABBA Voyage, il rivoluzionario nuovo concerto degli Abba che vedrà Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid cantare in versione ‘digitale’ con una band reale di 10 elementi in un’arena costruita appositamente, la Abba Arena, presso il Queen Elizabeth Olympic Park di Londra a partire dal 27 maggio 2022.

Subito dopo l’annuncio del loro nuovo album, gli Abba hanno infranto il record per un disco di Universal venduto più velocemente tramite pre-order con oltre 80.000 copie in UK in soli tre giorni.

Il tour ha venduto oltre 250.000 biglietti sempre nei primi 3 giorni e vedrà le versioni digitali degli Abba cantare le loro più grandi hit e le loro canzoni più amate, oltre ai nuovi singoli “I Still Have Faith in You” e “Don’t Shut Me Down”.

Abba Voyage è diretto da Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I) ed è prodotto da Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I) e Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean – “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again).

I biglietti per l’ABBA Voyage sono disponibili sul sito: abbavoyage.com.

La band ha dichiarato: “È passato un po’ di tempo da quando abbiamo fatto musica insieme. Quasi 40 anni, in realtà. Ci siamo presi una pausa dalla primavera del 1982 e ora abbiamo deciso di terminarla. Dicono sia avventato aspettare più di 40 anni tra un album e l’altro quindi abbiamo registrato un seguito di “THE VISITORS”.

A dire il vero, l’ispirazione principale per tornare di nuovo in studio di registrazione viene dal nostro coinvolgimento nella creazione del concerto più strano e spettacolare che sia mai stato possibile immaginare. Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un’arena costruita su misura a Londra per la prossima primavera. Strano e meraviglioso allo stesso tempo!”.

Il nuovo album ha visto i quattro membri degli Abba tornare nello studio di Benny, Riksmixningsverket a Stoccolma, per registrare 10 brani tra cui i primi due singoli “I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”, che sono anche i primi due brani registrati durante queste nuove sessioni. Entrambi saranno inclusi nella setlist dell’ABBA Voyage, assieme alle loro più grandi hit.

Questa la tracklist complete del disco:

1. I Still Have Faith In You

2. When You Danced With Me

3. Little Things

4. Don’t Shut Me Down

5. Just A Notion

6. I Can Be That Woman

7. Keep An Eye on Dan

8. Bumblebee

9. No Doubt About It

10. Ode to Freedom

