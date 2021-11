Un pomeriggio dedicato ai progetti editoriali che hanno riletto la vita e l’opera dell’artista attraverso il genere del graphic novel pubblicati dal Museo in occasione del bicentenario della nascita di Vincenzo Vela: Ti chiamavano Cenzín di Hannes Binder e Alberto Nessi e Il Cavo e il Pieno di Giuseppe Palumbo. L’incontro con gli autori è organizzato in collaborazione con il Festival Chiasso Letteraria ed è moderato da Sebastiano Marvin

Tra i diversi progetti editoriali realizzati dal Museo Vincenzo Vela nel 2020, accanto a poesia, saggi e ricerche storiche, non potevano mancare le forme narrative più attuali.

Sabato 27 novembre alle ore 15.00, al Museo verranno presentati infatti i due graphic novel pubblicati dal Museo in occasione del bicentenario della nascita dell’artista. Si tratta di Ti chiamavano Cenzín, realizzato dall’illustratore Hannes Binder e dallo scrittore Alberto Nessi, e dal fumettista Il Cavo e il Pieno di Giuseppe Palumbo.

Le due pubblicazioni sono un nuovo tassello dei progetti editoriali del Museo Vincenzo Vela per attualizzare l’opera e l’eredità culturale dello scultore ticinese. Nel 2020, il bicentenario della nascita di Vela ha rappresentato un’occasione preziosa per rileggere la poetica dello scultore e i suoi valori attraverso altri occhi, quelli degli artisti contemporanei.

Poeti (con l’antologia in versi e in prosa Poeti per Vincenzo Vela), scrittori e saggisti (Jean Soldini e Matteo Terzaghi con i primi due Libelli) si sono cimentati con l’eredità del pensiero e delle opere di Vela. Le pubblicazioni in occasione del bicentenario sono state completate dal monumentale Carteggio di Vincenzo Vela, edito dal Canton Ticino nella collana Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana.

Ingresso libero.

Ricordiamo che l’acceso al Museo è consentito unicamente con il certificato COVID -19, a eccezione dei giovani fino ai 16 anni.

Museo Vincenzo Vela https://www.museo-vela.ch

Altri articoli Musei su Dietro La Notizia