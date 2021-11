Oggi, in piazza Duomo flash mob dei Cittadini del coordinamento San Siro e la rete dei comitati milanesi per protestare contro la decisione della Giunta Sala di abbattere lo stadio Meazza e far sparire cinque ettari di verde con la costruzione di un nuovo stadio sul Parco dei Capitani.

I partecipanti del flash mob hanno partecipato con magliette, gialle o bianche, fischietti, cartellini gialli per “ammonire” la giunta per una serie di falli realizzati in questa vicenda.

Commenta Gabriella Bruschi, presidente del comitato “Coordinamento San Siro: “Lo stadio Meazza è un monumento storico, ancora in buona salute, e abbatterlo per far spazio a infinità di edifici imponenti sul suolo pubblico è uno scempio ambientale e un’ingiustizia. Solo per favorire le squadre di calcio”.

Coordinamento San Siro

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia