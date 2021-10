“Waste to Energy” corsi di alta specializzazione

Fondazione Green e Gruppo Cap insieme per i corsi di alta specializzazione “Waste to Energy”

Una grande opportunità per diventare protagonisti della trasformazione green dell’Italia: 1.000 ore di formazione gratuite con in cattedra i massimi esperti italiani. L’85% degli studenti trova occupazione in un anno

Diventare protagonisti della trasformazione green dell’Italia di oggi e di domani. È l’opportunità che offrono i corsi di alta specializzazione W2E – Waste to Energy, che Fondazione Green, Istituto Tecnico Superiore Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile e unica fondazione lombarda attiva nell’ambito dell’efficienza energetica, offre, con il supporto di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.

1.000 ore di formazione gratuita, 13 aziende partner, i migliori esperti del settore a fare da docenti e la possibilità concreta di entrare immediatamente nel mondo del lavoro, con l’85% degli studenti che trova occupazione entro un anno dal diploma: realizzati in collaborazione con Regione Lombardia, Unione Europea e il Fondo Sociale Europeo, i corsi di alta specializzazione W2E si rivolgono a giovani under 30, e si terranno a partire dal 28 ottobre 2021 anche presso il Centro di Ricerche Salazzurra, il polo di ricerca di Gruppo CAP sulle nuove tecnologie legate all’acqua e all’ambiente presso l’Idroscalo di Milano. Gli studenti saranno immersi nell’ambiente dove lavorano ricercatori e professionisti che condivideranno il loro know-how e le loro esperienze.

Il Corso W2E, in partenza il 28 ottobre, prepara tecnici in grado di far fronte a una grande innovazione legata all’evoluzione dell’economia circolare. Il decreto- legge 116/2020 regolarizza e disciplina la gestione dei rifiuti – in termini preventivi e di riciclo – per fare sì che il sistema Italia sia sempre più green. A questo tema è strettamente connesso il modulo legato alla gestione delle acque (distribuzione, depurazione, qualità e sicurezza), che sarà tenuto da parte degli esperti di Gruppo CAP.

Al termine del percorso formativo si consegue il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, riconosciuto su tutto il territorio nazionale e che permette il riconoscimento Europeo (IV livello EQF). I nuovi tecnici W2E (o W2E Specialist) opereranno in questi ambiti professionali, in grande crescita ed evoluzione. Ben 13 aziende partner di progetto hanno già dichiarato un fabbisogno occupazionale e urgente oltre che l’interesse all’assunzione di 35 tecnici W2E.

Le iscrizioni sono già aperte. Per accedere ai corsi è necessario essere in possesso di un diploma di Istruzione Secondaria Superiore o il Diploma Professionale di Tecnico conseguito nei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), essere disoccupati ed essere residenti o domiciliati in Lombardia.

Per saperne di più è possibile iscriversi all’open day online sul sito fondazionegreen.it, che si terrà il 18/10 dalle ore 16.00, dove la Fondazione Green illustrerà tutte le caratteristiche del corso.

