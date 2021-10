Bob Sinclar: esce oggi “D.N.A.”, il nuovo brano

Bob Sinclar, are you ready to dance? “D.N.A.” (feat. Kee): ecco il nuovo brano della leggenda della musica dance! Un must per gli amanti della disco

Dall’8 ottobre in radio, negli store e piattaforme digitali

DNA come il nucleo cellulare di ogni essere umano. O come Digital Natural Artistic, o Dance Night Away o Deejay Nation Alliance o Disco New Anthem….sta a voi scegliere. DNA è un gioco, una sfida. L’importante è che quello che decidete vi si addica e vi identifichi, come il vostro codice genetico.

Questo sembra volerci dire Bob Sinclar nel presentare (sui suoi social) il nuovo brano D.N.A., dall’8 ottobre in radio, negli store e nelle piattaforme digitali.

Dopo il successo di quest’estate con We Could Be Dancing (oltre 10M di streams attraverso i DSP), Monsieur Sinclar non smette di sorprenderci, e ci riporta lentamente in pista, accompagnato dalla cantante e cantautrice svedese Kee. D.N.A. è il nuovo must per le playlist di tutti gli amanti della musica dance di ogni angolo del mondo.

Racconta Sinclar: “Con We Could Be Dancing ho voluto dare un seguito, la scorsa estate, al genere Italo-disco, con uno stile nuovo, più downtempo. Il mio nuovo singolo “D.N.A” segue questo stile anche per l’inverno in arrivo. Dopo aver scoperto Molly Hammar ho avuto la fortuna di conoscere un’altra artista svedese Kee, un’incredibile cantautrice con una voce fantastica”

bobsinclar.com

