“Sesso in gabbia” aka «The Big Doll House», stasera su Cielo

Cielo presenta “Sesso in gabbia” aka «The Big Doll House», film del 1971 di Jack Hill, capostipite del genere women in prison, in prima visione, stasera, domenica 17 ottobre, in seconda serata.

Ambientato in un penitenziario femminile, su un’isola del Pacifico, sono recluse un centinaio di donne, tutte viziose e dedite alla droga e agli amori particolari, sorvegliate da aguzzine ancor più abiette di loro, agli ordini di una direttrice omosessuale e sado-masochista.

La vita dietro le sbarre è dura e tra umiliazioni quotidiane, sesso libero e torture, le donne disperate escogitano un audace piano di fuga: tra le prigioniere c’è anche una detenuta politica, animata da nobili ideali, che riesce, con due compagne e con l’aiuto esterno di due uomini, a evadere portando con sé come ostaggi la perversa direttrice e il medico.

Durante il viaggio verso le coste dell’isola, però, le evase vengono raggiunte da un reparto dell’esercito, col quale iniziano un combattimento impari.

