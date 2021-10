Ritiro H24 per i materiali presi a prestito dalla biblioteca

Un nuovo servizio di ritiro rapido e continuativo per i materiali presi a prestito dalla Biblioteca. Si tratta di un “locker“, armadietto a scomparti tipo quelli delle banche o della posta, in cui sarà possibile ritirare i libri e altro materiale prenotato.

Il servizio è attivo H24 dal 6 ottobre e si trova a fianco dell’ingresso della biblioteca centrale.

Come si richiede il servizio?

Rispondere alla mail con cui si viene avvisati dell’arrivo dei materiali presi a prestito. A quel punto si riceverà, sempre via mail, il numero dello scompartimento e il codice numerico per aprirlo. Si avrà tempo fino alle ore 13.00 del giorno lavorativo successivo per il ritiro. Il materiale ritirato verrà caricato sulla tessera. Se invece non viene ritirato, torna al banco prestiti per il ritiro in presenza.

Per informazioni: telefono 02 35005508. Email biblioteca.bollate@csbno.net

Box Ritiro a Cassina Nuova

Sempre con l’obiettivo di migliorare il servizio bibliotecario, ricordiamo che anche alla biblioteca di Cassina Nuova in Via Pace 1, è attivo il box destinato solo alla restituzione del materiale preso in prestito in biblioteca. Il box è accessibile 24h su 24.

