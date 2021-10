Appuntamento unico e imperdibile il 24 febbraio all’Alcatraz di Milano

Dopo aver annunciato lo spostamento del tour al 2022, You Me At Six confermano finalmente le nuove date e l’appuntamento italiano, inizialmente previsto per l’8 giugno 2021, si terrà giovedì 24 febbraio 2022 all’Alcatraz di Milano.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, mentre i nuovi titoli di ingresso saranno disponibili sul circuito ufficiale Ticketone dalle ore 11 di venerdì 15 ottobre.

You Me At Six nella loro carriera hanno conquistato 4 dischi d’oro in UK, cinque album nella Top Ten Albums UK – tra cui ‘Cavalier Youth’ al #1 – un incomparabile traguardo di 17 singoli in A-List per BBC Radio One, numerosi tour sold-out da headliner in USA, brani nella Number One Rock Song di Australia ed Inghilterra e nella Top Five Rock Radio in America del Nord.

L’estate del 2019 ha visto You Me At Six esibirsi da headliner nei più importanti festival musicali, tra cui l’apparizione al Gunnersville Festival di Londra con oltre 15.000 scatenatissimi fan.

Nel loro ultimo tour inglese, hanno raggiunto oltre 40.000 biglietti venduti e ben tre concerti sold-out alla prestigiosa Brixton Academy, i cui biglietti sono terminati in soli venti minuti!

YOU ME AT SIX

Love Is A Drug European Tour ’22

24 febbraio – Alcatraz – Milano

Biglietti: €23,00

Biglietti disponibili sul circuito ufficiale Ticketone da venerdì 15 ottobre.

