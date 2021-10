Live Jazz, cena e serata techno al Black Hole – Milano

Mercoledì 20 ottobre al Black Hole, una serata speciale ad ingresso gratuito che inizia con il concerto jazz “Di crepe, di Sogni e di Futili Desideri” del D’amico Da Ros Duo, con possibilità di cenare, e prosegue con la techno ed electro house della crew Aquaria

Un mercoledì davvero particolare, tra jazz live e musica techno. Due generi distinti da gustare nella stessa sera, entrambi ad ingresso gratuito, per pubblici diversi ma con in comune la passione per l’ottima musica.

La celebre discoteca di v.le Umbria 118 si trasforma per l’occasione, dalle 19 alle 23, in un dinner jazz club con il concerto del D’Amico Da Ros duo, offrendo la possibilità di cenare alla carta (per info e prenotazioni 346.3543336) accompagnati dall’incredibile voce di Gabriella D’Amico e dal contrabbasso di Cristiano Da Ros che eseguono i brani, tra jazz ed elettronica, del loro nuovo album “Di crepe, di Sogni e di Futili Desideri” edito da Emme Produzioni Musicali.

A seguire dalle 23 alle 4, si torna a danzare con Aquaria, un format inedito in programma ogni mercoledì al Black Hole, per amanti della techno ed electro house, selezionata dall’omonima crew che da il nome alla serata underground.

www.blackholemilano.com

FB blackholemilano

