Musica da Camera 2021/22: Vie Nuove. Riparte con Brahms e Mendelssohn la musica da camera de laVerdi al Teatro Gerolamo

Domenica 17 ottobre 2021, ore 11.00 Teatro Gerolamo – Piazza Cesare Beccaria, 8

Johannes Brahms Trio per pianoforte, violino e violoncello in Si maggiore op. 8

Felix Mendelssohn Grand Trio per pianoforte, violino e violoncello in Re minore op. 49

Tra le tante rassegne collaterali della nuova programmazione dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi spicca senza dubbio la rassegna di Musica da Camera al Teatro Gerolamo, ribalta in miniatura nel centro di Milano.

I solisti di Largo Mahler approfondiscono il repertorio cameristico in tre appuntamenti, sempre la domenica mattina alle ore 11.00, nel delizioso teatro di Piazza Beccaria, nel cuore della città.

Musica da Camera 2021/22, informazioni

I Biglietti (euro 8,00/28,00) si possono acquistare nei giorni precedenti all’ Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Mahler (mar/dom, ore 10.00/19.00, tel. 02.83389401)

oppure, la mattina stessa del concerto, direttamente al Teatro Gerolamo, Piazza Beccaria 8; on line: www.laverdi.org o www.vivaticket.it .

