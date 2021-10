Stagione Lirica 2021: quattro titoli, otto repliche, tutte coprodotte dalla Fondazione teatrale ferrarese

In programma tra ottobre e dicembre: Madama Butterfly, Werther, María de Buenos Aires e Farnace, nella versione pensata per Ferrara e da quasi 300 anni finora mai eseguita nella città estense

Dal 29 ottobre al 31 dicembre un concentrato di quattro spettacoli, per otto repliche, tutti coprodotti dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara segnerà il grande ritorno della Stagione di Lirica al Teatro Abbado con due celebri opere della tradizione: Madama Butterfly (29 e 31 ottobre) e Werther (28 e 30 novembre). A esse si aggiungerà Farnace di Antonio Vivaldi (30 e 31 dicembre), capolavoro barocco, proposto nella versione scritta per il Carnevale di Ferrara del 1739 e mai rappresentata per divieto ecclesiastico. In cartellone anche l’operita di tango María de Buenos Aires di Astor Piazzolla (18 e 19 dicembre), nel centenario della nascita del grande compositore argentino, per approfondire un genere operistico inusuale negli aspetti linguistici e storici.

Stagione Lirica 2021, informazioni

Gli spettacoli iniziano alle ore 20, tranne la domenica in cui messa in scena sarà pomeridiana (ore 16). Informazioni sul sito www.teatrocomunaleferrara.it con particolari sconti per i giovani fino a 30 anni (riduzione del 40% rispetto al prezzo intero), giovani fino ai 20 anni (ingresso 9 euro) e per gli over 65 (riduzione del 15%). Per gli abbonati 2019/20 è previsto uno sconto del 20% rispetto al prezzo intero.

I quattro titoli della prima parte di stagione godono del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ferrara e di Eni.

BIGLIETTERIA

Biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara

Corso Martiri della Libertà, 5 – 44121 Ferrara

tel. 0532 202675 / biglietteria@teatrocomunaleferrara.it

ORARI

Martedì e mercoledì 16-19

Giovedì, venerdì e sabato: ore 10-12.30 e 16-19

Lunedì, domenica e festivi: chiuso

Nei giorni di programmazione serale: apertura sino a inizio spettacolo

In caso di programmazione nei giorni di chiusura o in giorni festivi: apertura da un’ora prima della rappresentazione

VENDITA BIGLIETTI

Biglietti interi da 11 a 63 euro, in base agli spettacoli.

Per gli abbonati 2019/20 sconto del 20% rispetto al prezzo intero.

Riduzioni: per +65 anni del 15%, per i giovani fino a 30 anni riduzione del 40% rispetto al prezzo intero.

Giovani fino ai 20 anni: ingresso 9 euro.

OPZIONE D’ACQUISTO

Inizio vendita biglietti da sabato 23 ottobre 2021. L’acquisto può essere effettuato direttamente in Biglietteria oppure tramite prenotazione telefonica e on line agli indirizzi www.teatrocomunaleferrara.it e www.vivaticket.it.

Prima di tale data, da venerdì 15 fino a venerdì 22 ottobre 2021 i possessori di abbonamento alla stagione di Lirica 19/20 possono acquistare i biglietti con una particolare riduzione a loro dedicata. L’acquisto può essere effettuato direttamente in Biglietteria, oppure tramite prenotazione telefonica. Non è possibile l’acquisto on line.

