Aumentano le aperture e aumentano le attività. A partire dal prossimo lunedì 8 novembre il Centro Anziani Comunale gestito da Auser “Insieme Incontri Bollate” aprirà al pubblico per 4 giorni alla settimana invece delle attuali 3 giornate.

Al martedì, mercoledì e giovedì, si aggiunge il lunedì pomeriggio, dalle ore 14,30 alle 18.

Un giorno in più ma anche nuove attività dato che non sarà dedicato al gioco delle carte come le altre giornate, ma verranno introdotti momenti didattici per imparare cose nuove.

Ad esempio si potrà mettersi alla prova, grazie al supporto di volontari esperti, con l’utilizzo dei dispositivi informatici (computer, smartphone), utilissimi anche per prenotare visite mediche evitando le lunghe e snervanti attese telefoniche.

Inoltre verranno organizzati giochi di società, per socializzare e stare insieme, ma anche corsi di cucito e ricamo. E questo solo per iniziare.

Ricordiamo che dopo la chiusura forzata a causa della pandemia, Il Centro Anziani comunale di via Garibadi 47 ha riaperto lo scorso 1 luglio e durante l’estate ha svolto le sue attività per soli 3 giorni dando spazio soprattutto al gioco delle carte.

“Il gioco delle carte è un ottimo inizio, ma non può e non deve essere l’unica attività della nostra Associazione – dicono gli organizzatori. Desideriamo riprendere gradualmente le iniziative e gli eventi svolti prima della pandemia, tenendo ovviamente conto dei limiti purtroppo imposti dalle regole anti covid”.

Per questo, ora nella giornata aggiuntiva di lunedì si potrà fare tanto altro.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni, telefonare al numero 389 6380795

AUSER – Incontri Bollate

