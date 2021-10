Cosmo: la comunicazione del rinvio

“Dopo essere stati obbligati a rimandare i concerti di COSMO a data da destinarsi e alla luce delle nuove regole relative agli spettacoli sia al chiuso che all’aperto, eravamo in realtà pronti a annunciare che LA PRIMA FESTA DELL’AMORE si sarebbe tenuta a Bologna nell’ultimo weekend di ottobre.

Purtroppo non sarà così e per il ritorno sul palco di Cosmo a tre anni di distanza dal trionfale concerto del Forum d’Assago di Milano ci sarà ancora da aspettare.

Ci tenevamo tantissimo a portare in scena entro la fine del 2021 questo spettacolo a cui lavoriamo da tempo, ma purtroppo siamo stati costretti a rimandare tutto al 2022.

Le nuove date sono quindi quelle del 15-16 e 18 aprile.

Sempre al Parco Nord, sempre a Bologna, sempre nel tendone che abbiamo progettato per rendere l’esperienza unica e indimenticabile.

Siamo delusi e scoraggiati perché siamo in realtà tutti consapevoli che non esiste nessun motivo per rimandare questi concerti se non l’ottusità di un’istituzione che mentre sbandiera riaperture e ritorno alla normalità, dall’altro rende impossibile queste riaperture con una serie di cavilli burocratici infiniti. Essenzialmente il decreto che rende possibile lo svolgimento degli spettacoli di musica dal vivo col pubblico in piedi e non distanziato non è scritto in modo chiaro ed è passabile di interpretazione. L’autorizzazione quindi deve passare per delle autorità locali che al momento non ritengono opportuno concedere i permessi per questo tipo di concerti proprio perché il decreto non è chiaro. Un circolo vizioso irrefrenabile che ci ha fatto perdere tempo e energie.

Ma nonostante tutto non siamo qui a dirvi che molliamo.

Non abbiamo nessuna intenzione di farlo.

I tre concerti di aprile saranno degli spettacoli particolari, dei veri e propri eventi unici pensati e sviluppati come tali. Dal nostro lato in questi mesi ci impegneremo a rendere la proposta ancora più interessante. Le tre date annunciate sono quelle del weekend di Pasqua con la data di lunedì 18 che partirà dal pomeriggio e si concluderà con concerto di Cosmo.

Le modalità con cui gli show si svolgeranno sono le medesime che erano state annunciate con la messa in vendita dei biglietti a metà luglio: solo posti in piedi, no distanziamento, la location utilizzata sarà un tendone montato per l’occasione a aperto su tutti i lati, in modo da permettere vie di fuga e naturale circolazione dell’aria.

I biglietti già acquistati per le date originarie restano valide per le nuove rispettando il giorno della settimana (da venerdì 1/10 a venerdì 15/04, da sabato 2/10 a sabato 16/04, da domenica 3/10 a lunedì 18/04). Chi non volesse o fosse impossibilitato a partecipare alle nuove date potrà fare richiesta di rimborso entro la data del 5/11/2021. Nonostante fosse stato dichiarato il sold out per i concerti di venerdì e sabato, essendo stati chiesti dei rimborsi (pochi, e vi ringraziamo tantissimo per questo ennesimo attestato di fiducia), siamo in grado di rimettere in vendita delle limitate disponibilità:

Cosmo: mettere la comunità che vive la musica al centro di tutto

L’idea è quella di mettere la comunità che vive la musica al centro di tutto e per allontanare dall’immaginario collettivo l’idea che i concerti siano un luogo pericoloso, nell’area del concerto verranno allestiti anche dei punti di sensibilizzazione e stand dedicati alla tematica della riduzione del danno per gli utilizzatori di sostanze.

Ma non finisce qui, abbiamo deciso -appunto- che non staremo con le mani in mano ad aspettare aprile e stiamo preparando delle sorprese che permetteranno di incontrarci anche prima di quelle date. Come, dove e quando ve lo faremo sapere fra davvero poco.

Grazie ancora per la rinnovata fiducia e per il supporto dato nel corso di questi mesi che sono stati duri, logoranti, ma che ci hanno fatto sentire anche la voglia forte di rivedere Cosmo sul palco.”

LA PRIMA FESTA DELL’AMORE

LA PRIMA FESTA DELL’AMORE sarà anche l’occasione per COSMO di portare per la prima volta live il suo nuovo album LA TERZA ESTATE DELL’AMORE, pubblicato da Columbia/Sony Music Italy con 42 Records e IVREATRONIC. Dedicato alle tematiche di rinascita del corpo, condivisione e liberazione, LA TERZA ESTATE DELL’AMORE è un disco maturo e complesso, libero dalle logiche imposte dal mercato, che ha da subito stregato pubblico, critica e addetti ai lavori. Non mancheranno brani estratti dai suoi precedenti album, reinventati appositamente in occasione del live per renderlo esattamente quello che è: un’esperienza unica e irripetibile.

