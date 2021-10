Il giorno 25 ottobre 2021 dalle ore 18.00 Project SPACE ROME contemporary art presenta, nell’ambito di Rome Art Week, il progetto Piano di fuga / Escape Plan, a cura di Gina Caruso e in collaborazione con Creative Alliance.

Piano di fuga / Escape Plan: le opere e gli artisti

In mostra le opere di alcuni artisti del collettivo Creative Contagion: Basurama (Madrid), Maurizio Cimino (Naples), Meriem Elatra (Paris), Susanne Kessler (Rome, Berlin), David Page (Baltimore), Anna Pangalou (Athens), Hani Zurob (Paris).

Project SPACE ROME contemporary art

Project SPACE ROME contemporary art nasce come luogo dedicato a progetti internazionali e allo scambio di esperienze tra artisti provenienti da diversi paesi del mondo e d’Europa. Fondamentale per la creazione di tale realtà è stata l’esperienza vissuta da Susanne Kessler durante il periodo dell’emergenza sanitaria con Creative Alliance, organizzazione artistica senza scopo di lucro con sede a Baltimora, nel Maryland USA e con Gina Caruso, curatrice di New York che ha iniziato, ad aprile del 2020 e in piena emergenza sanitaria, a connettere tramite Zoom un gruppo di artisti provenienti da differenti paesi, spinti dalla necessità di lavorare insieme e superare i confini geografici e culturali, fondando così il collettivo Creative Contagion -Anna Pangalou (Atene), Basurama (Madrid), David Page (Baltimora), Hani Zurob (Parigi), Maika’i Tubbs (New York City), Maurizio Cimino (Napoli), Meriem Elatra (Parigi), Susanne Kessler (Berlino/Roma, Italia)- impegnato nella realizzazione di diversi progetti artistici ed editoriali.

Project SPACE ROME contemporary art: Susanne Kessler

Susanne Kessler, proprio in occasione della VI edizione di RAW, apre, così, le porte del suo studio romano a S. Lorenzo e ospita nel nuovo Project SPACE ROME contemporary art, convertito da atelier d’artista a spazio permanente per l’arte contemporanea, la mostra Piano di fuga / Escape Plan nella quale gli artisti del collettivo e la curatrice, che finora si sono incontrati solo via Skype e Zoom, presenteranno al pubblico romano il frutto loro lavoro e della loro collaborazione. Infatti gli artisti hanno inizialmente utilizzato il metodo/gioco denominato Cadavere squisito: confrontandosi e scambiandosi le ricerche artistiche il collettivo ha realizzato due pubblicazioni che rivelano i sogni più intimi, momenti di umorismo o di resilienza ma anche la disperazione per la perdita di persone care, la frustrazione per le ingiustizie razziali subite o per la totale assenza di lavoro e di risorse economiche. Piano di fuga / Escape Plan narra, dunque, le vite e le ricerche di chi ha voluto credere nel senso profondo della comunità artistica quale modo creativo per resistere alle intemperie del momento storico determinate dalla pandemia e ricercare una luce personale e collettiva.

Programma dal 25 al 30 ottobre 2021

25.10 ore 18-21

Inaugurazione con introduzione della curatrice Gina Caruso, New York, NY

Performance sonora di Anna Pangalou “CREATIVE CONTAGIONS ESCAPE PLAN / part 1”

26.10 ore 11-13

Artist talk: Meriem Eletra illustra la sua ricerca artistica.

ore 16-20: Apertura mostra

27.10 ore 16-20

Mónica Gutiérrez / Basurama: conversation around production, consumption, art and trash / “Conversazione su produzione, consumo, arte e spazzatura – In Love We Trash”

28.10 ore 16-20

Susanne Kessler mostra diversi videoclip sulle sue installazioni degli ultimi anni

29.10 ore 16-20

Tavola rotonda “Opening through restriction/ Apertura tramite restrizione ” con gli artisti del collettivo e alcuni artisti romani

30.10 Finissage 16-20

Artist talk Maurizio Cimino “Sweet and cruel- la street Photography di Maurizio Cimino”

Performance finale di Anna Pangalou “CREATIVE CONTAGIONS ESCAPE PLAN / part 2”

