Women Female Label & Arts, la prima realtà discografica italiana tutta al femminile, in partnership con Artist First, presenta “Venere” di Maky Ferrari e “L’eccezione della regola” di Diletta.

“Venere” è il 6° singolo della cantautrice Maky Ferrari,

che stavolta si diverte ad interpretare una pin-up degli anni ’60. Il brano, dalle sonorità vintage, riesce ad essere estremamente accattivante anche ai giorni nostri, mantenendo tuttavia quell’ aria fresca delle canzoni di una volta.

«Venere è magnetica e sognante – racconta Maky – ti cattura con la sua eleganza ed il suo charme, è romantica e decisa, simpatica ed esuberante ma a tratti malinconica; mi rispecchio moltissimo in lei ed è per questo che ho scelto di interpretarla».

“L’eccezione della regola” è il nuovo brano di Diletta,

cantante e violista fiorentina. Il brano scritto insieme a Diego Calvetti, Antonio Iammarino e Nicola Marotta ha un testo molto profondo e intimo, in un mood completamente acustico che permette alla viola di avere un ruolo da protagonista.

«Questa canzone è nata in un periodo particolare della mia vita – spiega Diletta – quel momento in cui ti fermi e ricominci da capo, buttandoti completamente nel vuoto. Un momento in cui ti rendi conto che siamo spesso “ostinati nel vento”, in quel qualcosa che ormai non esiste più o procede per inerzia e tu ti trovi in quel tunnel che non ti fa rendere conto di quante cose ti stai privando per delle briciole che non servono a niente».

Maky Ferrari, biografia

Maria Chiara Ferrari, in arte Maky Ferrari, nasce il 10 gennaio 1988. A soli 5 anni inizia a studiare pianoforte classico e danza classica-hip hop-jazz. Dal 2008 al 2011 frequenta il triennio sperimentale in canto jazz, solfeggio e pianoforte complementare al conservatorio G. Paisiello di Taranto. È proprio in questo periodo che inizia la sua avventura nella musica. I suoi primi ingaggi sono come corista per diverse Orchestre, esperienze che le permettono di esibirsi in diversi programmi RAI.

Diletta, biografia

Nata a Firenze il 27 aprile 1991, Diletta Landi, in arte Diletta, si avvicina alla musica nel 2004, cominciando a suonare chitarra e pianoforte. Successivamente inizia lo studio della viola privatamente per poi proseguire presso il Conservatorio “Cherubini” e, dal 2016, presso la Scuola di Musica di Fiesole. Parallelamente studia canto e vive le sue prime esperienze live, in qualità di cantante e violista, partecipando anche a trasmissioni televisive come Area Sanremo nel 2016, arrivando alla semifinale, e I Fatti Vostri su Rai 2 nel 2019.

