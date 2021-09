BLINDUR live al Mei di Faenza, per l’evento “Voci X Patrick – La musica e l’arte per Patrick Zaki” in programma sabato 2 ottobre, organizzato da Amnesty International Italia, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la Libertà, per tornare ad accendere i riflettori sullo studente egiziano incarcerato più di un anno fa.

Voci X Patrick: l’appuntamento

L’appuntamento, previsto dalle ore 15 alla Galleria del Voltone della Molinella, nel centro storico, oltre a prevedere la mostra con i poster vincitori di “Free Patrick Zaki: prisoner of conscience”, e gli interventi di Giordano Sangiorgi, patron del MEI, Rita Monticelli, coordinatrice del Master Gemma all’Università di Bologna, Michela Montevecchi, senatrice della commissione diritti umani, Iustina Mocanu di Amnesty International Gruppo universitario Bologna e Roy Paci vincitore del Premio Amnesty 2019 nella sezione Big, vedrà, tra gli altri, anche il set acustico di Blindur.

A seguito della performance pomeridiana, la formazione guidata dal cantautore e produttore Massimo De Vita, terrà un secondo live in serata, in Piazza Nenni, in qualità di vincitore del Premio Amnesty International Italia, sezione emergenti, a Voci per la Libertà 2021, con la canzone “3000x”.

Voci X Patrick: le partecipazioni

Quest’ultimo importante riconoscimento si aggiunge alla già costellata carriera di Blindur, che nel solo 2020 ha ottenuto ulteriori prestigiose conferme in alcune delle principali rassegne nazionali: la band, infatti, si è aggiudicata la vittoria del Premio AFI e del Premio della Critica alla XXXI edizione di ‘Musicultura’ e della Targa “Beppe Quirici” per il miglior arrangiamento al Premio Bindi 2020.

Tra le più recenti partecipazioni figura anche la presenza di Massimo De Vita nel docufilm “Vinilici – Perché il vinile ama la musica”, disponibile su Amazon Prime Video, per il quale Blindur ha realizzato parte della colonna sonora.

Voci X Patrick: Blindur

Fin dalla sua formazione, Blindur ha all’attivo due album in studio, numerosi premi (Premio De André, Premio Pierangelo Bertoli, Premio Biscaglione “Sotto il cielo di Fred”, tra gli altri) e partecipazioni in importanti festival internazionali, realizzando oltre 350 concerti in tutto il mondo con aperture che vanno da Damien Rice a Jonathan Wilson, passando per Niccolò Fabi, Cristina Donà, Tre allegri ragazzi morti e numerosi altri.

Voci X Patrick

