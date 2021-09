Dal 24 settembre sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Transparent”, il nuovo brano di Veronica Vitale I-Vee , cantautrice italiana e produttrice musicale d’avanguardia che ha conquistato l’oltreoceano.

Da martedì 7 settembre, il brano è disponibile in pre-save al seguente link: https://li.sten.to/5Ts6mQd.

“Transparent”, è un canto di rinascita e difesa contro ogni forma di bullismo e di autolesionismo.

Pubblicato da Visionary Vanguard Records e distribuito da AMA Amadea Music e The State51 Conspiracy, "TRANSPARENT" è un canto di rinascita e difesa contro ogni forma di bullismo e di autolesionismo. È un brano le cui sonorità si collocano all'interno di un genere musicale futurista, definito da Veronica Vitale "Liquid/Fluid" Music Genre.

“Transparent”, le dichiarazioni di Veronica Vitale I-Vee

«Ho voluto raccontare una storia, la mia, in cui, a prescindere dal contesto, chiunque potesse leggerla e percepire immediatamente l’idea di qualcuno che lotta per liberarsi, perché tutti abbiamo bisogno di venir fuori da una situazione o circostanza contraddittoria, e di essere liberi e felici – dichiara Veronica Vitale – La mia storia, per esempio, corre al contrario, dall’estero all’Italia. Sono italiana, ma tutta la mia esistenza d’artista ha preso vita all’estero, ovunque, ma non a casa mia. Di me, l’Italia non sa assolutamente niente. E quando rientro a casa, sono come un fantasma in mezzo a tanta gente invisibile».

Veronica Vitale I-VEE, attivista per i diritti dell’infanzia, per l’emancipazione femminile e per lo sviluppo sostenibile, si afferma nel 2010 con l’album di debutto in italiano, “Nel mio bosco Reale”, per il quale riceve il riconoscimento di artista internazionale al Der Musikmesse International Press Award MIPA.

Viene coinvolta come unica voce italiana nella campagna di raccolta fondi “Song’s for Japan” promossa da Lady Gaga a supporto delle vittime dello tsunami e del terremoto di Fukushima del 2011. Nel 2014 riceve il premio della critica al Concorso Internazionale di Winnenden, “Gitarren statt Knarren”.

