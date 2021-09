Le avventure di Nina & Olga in libreria dal 7 settembre

Mondadori – Libri per Ragazzi in libreria dal 7 settembre con i primi due volumi ispirati alle nuove avventure di Nina & Olga

In occasione dell’uscita imminente su Rai Play e successivamente su Rai YoYo della nuova serie animata Nina&Olga, con direzione artistica a cura della pluripremiata autrice e illustratrice per l’infanzia Nicoletta Costa, sono in libreria dal 7 settembre i libri Nina&Olga Amiche speciali e Nina&Olga. Alla scoperta di lettere e numeri.

Nina & Olga in tv

La serie, composta da 52 episodi da 7 minuti, in onda dal 13 settembre su Rai Play e dal 27 settembre su Rai YoYo, è co-prodotta da Enanimation e Mondo TV Producciones Canarias S.L. – Nina Y Olga A.I.E., con Rai Ragazzi.

Nina & Olga e i nuovi titoli

Questo autunno saranno 6 i primi titoli ispirati alle nuove avventure di Nina & Olga, di cui due in uscita a cura e opera di Nicoletta Costa, che hanno come protagoniste assolute la piccola Nina e la sua amica del cuore, la Nuvola Olga, personaggio amatissimo dal pubblico da oltre 30 anni.

Oltre ai primi due in uscita il 7 settembre, il 26 ottobre saranno in libreria altri quattro libri direttamente ispirati agli episodi della serie TV:

Nina&Olga. Piccoli misteri della notte

Nina&Olga. Il miglior regalo di sempre

Nina&Olga. Il posticino scacciarabbia

Nina&Olga. Che divertimento in fattoria!

La nuova serie di libri accompagnerà i bambini dai 3 ai 6 anni, italiani e di tutto il mondo, trattando il ricco tema delle emozioni, e meravigliandoli con la loro autentica poesia e qualità immaginativa.

Con divertimento e freschezza, nel corso della serie, le due protagoniste accompagneranno i lettori nelle piccole sfide quotidiane, tendendo loro la mano e imparando insieme a gestire le emozioni.

L’albo Nina&Olga. Amiche Speciali racconta il tenero incontro tra le due protagoniste e la nascita della loro amicizia, mentre Nina&Olga. Alla scoperta di lettere e numeri, tramite piccole storie ed episodi divertenti, vedrà Nina e la Nuvola Olga alle prese con l’alfabeto e i numeri.

Nina & Olga, le dichiarazioni di Nicoletta Costa

Come dichiara la stessa Nicoletta Costa in merito a questo progetto: “”Sono molto emozionata nel vedere i libri Mondadori con Nina e Olga. La Nuvola Olga è un personaggio che mi accompagna da quarant’anni e le sono sempre più affezionata. Non vedo l’ora di vedere la serie televisiva sul piccolo schermo!”

Nina è una bambina molto curiosa e con una testa piena di ricci che vive nel Mondo di Sotto. Nel Mondo di Sopra, insieme al Sole, alla Luna e alle zie Grigione, abita la Nuvola Olga. Un giorno guardando giù, Olga vede Nina rincorrere il suo cappello e decide di scendere ad aiutarla. Sarà l’inizio di una grande amicizia.

