“Tempo da aspettare”, il nuovo brano del cantante Barreca

Da venerdì 17 settembre sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Tempo da aspettare” (MUZIKO Srl), il nuovo brano del cantante calabrese Barreca.

“Tempo da aspettare” , il brano

Il brano racconta l’attitudine di chi è capace di mettere in atto l’arte della contemplazione e di chi sapientemente abbraccia e apprezza la dilatazione del tempo, sempre più concepita come motivo di angoscia e non di quiete. Nell’attitudine poetica e al contempo realista del protagonista del brano è possibile riscontrare quella quiete di fondo che caratterizza la totalità del brano.

Scritto e arrangiato da Benedetto Demaio e prodotto da Riccardo Anastasi, il brano rappresenta un’ode all’estemporaneità della vita e alla gentilezza degli animi calmi. E’ arricchito da sonorità volutamente retrò grazie all’utilizzo di stili e strumenti legati ai primi anni ’90, come a voler tornare indietro nel tempo e assaporare tutte le emozioni e i linguaggi musicali presenti.

“Tempo da aspettare” , le parole di Barreca

«Attraverso questo brano ho voluto sviluppare una nuova tematica, ossia la capacità dell’ansia dello scorrere del tempo di attanagliare le persone, che si ritrovano a programmare le loro attività in maniera spasmodica e a proiettarsi cercando di vivere le sensazioni di eventi che ancora non hanno vissuto – racconta Barreca – Il protagonista vive nella dilatazione del tempo, godendosi l’attesa, vige il concetto di abbracciare lo scorrere del tempo con un sorriso o con la gentilezza, gesto fortemente rivoluzionario.»

Note biografiche di Barreca

Domenico Barreca, in arte BARRECA, nasce nel 1986 a Taurianova (RC) e nutre fin da giovanissimo un amore viscerale per la “canzone d’autore” italiana.

Nel 2012, con il suo primo progetto musicale NABANA, vince la III Edizione del contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza. Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo come BARRECA, “La parola noi”, e il relativo videoclip, girato da Giacomo Triglia.

