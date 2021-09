“Luna Nera”: nuovo singolo del rapper spezzino, Dani Faiv

“Luna Nera”, in pre-save

Dopo “Anno Zero”, brano che ha segnato la rinascita artistica del rapper spezzino Dani Faiv, fuori dal 24 settembre il nuovo singolo “Luna Nera” (Columbia/Sony Music), da in pre-save a questo link https://danifaiv.lnk.to/LunaNera.

Il titolo del nuovo singolo “Luna Nera” è stato anticipato sui social da Dani Faiv con un freestyle volto ad intrattenere la fanbase, in attesa della nuova traccia: «Fiume in piena, no, non posso restringerlo / Lamentela il tuo solito jingle, bro / Sono in vena come un tossico libero / “Luna Nera” il mio prossimo singolo»

“Luna Nera”, flow fluido e scorrevole

Prodotta da Strage, “Luna Nera” si allontana dall’hardcore del brano precedente “Anno Zero”, attingendo da un diverso tappeto sonoro. Con un flow fluido e scorrevole, Dani Faiv dimostra ancora una volta le sue grandi abilità da rapper, firmando un testo ricco di citazioni, analogie e riferimenti alla società contemporanea.

Biografia di Dani Faiv

Dani Faiv, rapper classe ’93, si fa notare da molti nel 2016 partecipando a Real Talk insieme a Jack The Smoker e oggi è uno dei rapper più attivi e apprezzati nella scena urban italiana.

In questi anni ha ottenuto una certificazione dopo l’altra: “GameBoy Color” (oro), “Yoshi” (triplo platino), “Walter Walzer” (oro), “Charles Manson – Buon Natale2” (oro), “no14” (oro), “Puertosol” (oro).

