Regio Opera Festival: il Regio vince la sfida dell’estate

A Difesa della Cultura – Torino, Cortile di Palazzo Arsenale, 15 giugno – 22 settembre 2021 – Il Regio vince la sfida dell’estate

Con il patrocinio di Ministero della Difesa e Ministero della Cultura Regio Opera Festival.

Si conclude oggi il Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura, l’intensa programmazione del Teatro Regio al Cortile di Palazzo Arsenale, che dal 15 giugno al 22 settembre ha presentato 33 appuntamenti: 6 opere, 9 concerti, 4 spettacoli per bambini e famiglie, 4 prove aperte a ingresso gratuito e una Chorus Parade seguitissima per le vie della Città.

Il Festival si chiude con oltre 400.000 euro di incasso, grazie alle oltre 20.000 presenze – di cui un terzo under 30 – per cui il nostro primo ringraziamento va agli spettatori che hanno creduto in noi e hanno partecipato con entusiasmo e generosità al nostro Festival. Ci hanno seguito sui social in un dialogo costante e affettuoso che ha totalizzato oltre 3.500.000 impressions.

Rosanna Purchia, Commissario Straordinario del Teatro Regio, afferma: «Da giugno a settembre i cittadini torinesi e piemontesi, i turisti e i tantissimi bambini hanno potuto finalmente riprendere consuetudine con l’arte, la musica e lo spettacolo dal vivo”

Sebastian F. Schwarz, Direttore artistico del Teatro Regio, aggiunge: «Abbiamo presentato un programma piacevole e popolare che ha saputo esaltare al meglio le qualità delle compagini artistiche del Regio, cui si sono affiancati interpreti giovani e di talento che hanno aggiunto freschezza e brio a opere immortali; un cartellone che ci ha restituito la gioia di stare all’aperto e ascoltare grande musica dal vivo».

Questa sera alle ore 21 il Regio Opera Festival chiude con un altro sold out: in programma il Concerto della Banda dell’Esercito, sul podio il direttore Maggiore Filippo Cangiamila. È prevista anche la partecipazione della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”.

Teatro Regio, la programmazione invernale

Il Teatro Regio vi aspetta al Regio Metropolitano dal 16 ottobre 2021 al 26 gennaio 2022! L’inaugurazione è sabato 16 ottobre alle ore 20.30 al Conservatorio “Giuseppe Verdi” con l’Orchestra del Regio diretta da Julian Rachlin, anche violino solista, in un programma dedicato interamente a Wolfgang Amadeus Mozart: il Concerto n. 3 in sol maggiore per violino e orchestra e la Sinfonia n. 40 in sol minore.

Scoprite il programma su www.teatroregio.torino.it.

