Ornella Vanoni, Unica Celebration “Limited” Edition 2022

Disponibile nei formati Doppio Vinile, Combo Boxset (3 CD+DVD) e Album digitale, ognuno contenente, oltre all’album UNICA, prodotti esclusivi realizzati appositamente per questa uscita. Fra questi: preziosi duetti inediti con FRANCESCO GABBANI, RENATO ZERO, GIULIANO SANGIORGI, PACIFICO, il docufilm “ESSERE ORNELLA”, il singolo dell’estate “TOY BOY” con COLAPESCE DIMARTINO, foto rubate in studio e altro materiale da collezione.

Il 30 settembre esce sulle piattaforme digitali il nuovo singolo TU/ME con Virginia Raffaele

Ornella Vanoni non si risparmia mai. Reduce dal successo al Festival del Cinema di Venezia dove ha presentato il docufilm biografico “Senza Fine” realizzato dalla regista Elisa Fuksas, l’artista annuncia che il 19 novembre esce, per BMG, Unica Celebration “Limited” Edition 2022, in vari formati con inediti e materiali da collezione, audio, foto e video.

Il Doppio Vinile contiene l’album Unica, prodotto da Mauro Pagani e pubblicato all’inizio del 2021, e i duetti inediti con gli autori di quattro brani dell’album, ovvero Francesco Gabbani in Un sorriso dentro al pianto, Renato Zero in Ornella si nasce, Giuliano Sangiorgi in Arcobaleno e Pacifico su Inizio. Oltre a questi, la hit dell’estate Toy Boy con Colapesce Dimartino e Tu/Me (“Luna Park” Original Soundtrack Version), realizzata per la colonna sonora della serie italiana prodotta da Fandango e in programmazione su Netflix dal 30 settembre.

Il Combo Boxset è un sontuoso cofanetto che include il CD Unica, il pack composto dal CD con i duetti inediti (intimate versions) e il DVD “Essere Ornella” (ovvero il docufilm sulla realizzazione dell’album), il CD singolo Toy Boy e, infine, un booklet di foto realizzate durante le registrazioni in studio. Per quanto riguarda l’album in formato digitale, include Unica e i quattro duetti inediti con Gabbani, Zero, Sangiorgi e Pacifico.

Tutti i formati di Unica Celebration “Limited” Edition 2022 sono disponibili in preorder da oggi stesso al link https://BMGItaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoniPR

Intanto, giovedì 30 settembre esce sulle piattaforme digitali Tu/Me con Virginia Raffaele, brano composto da Fabio Ilacqua che ne firma il testo insieme a Ornella nell’album UNICA. Il singolo include anche Tu/Me “Luna Park” Original Soundtrack Version. Il video del brano, nella sua versione già nota è disponibile sul canale ufficiale Youtube di Ornella Vanoni al link https://bit.ly/OV_TUME. Realizzato totalmente in carta, utilizzando la tecnica “stop motion”, nel video troviamo Ornella e Virginia impegnate nelle loro rispettive routine quotidiane, fino a entrare l’una nelle vesti dell’altra, proprio come dopo un tuffo nella vita parallela al di là di uno specchio.

