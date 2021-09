Sessualità, monogamia e generazioni a confronto

La Generazione Z crede nella monogamia, ma senza il matrimonio

Secondo un sondaggio di Ashley Madison, la monogamia è la relazione ideale per il 45% degli intervistati under 24; mentre la pensa nello stesso modo solo il 33% degli intervistati di età più matura.

Prima di sposarsi, di creare una famiglia e invecchiare insieme “all’unico e vero amore della vita”, spesso ai giovani d’oggi viene detto di dimenticarsi delle feste, delle avventure di una notte e dei rapporti poliamorosi. Questo contribuisce a dipingere il matrimonio come quel periodo della vita in cui finisce il divertimento e si impone la realtà della vita.

Nonostante questo, la cosiddetta Generazione Z (i giovani nati tra il 1997 e il 2015) è determinata a trovare “la persona giusta”. Ma quando gli under 24 pensano a “sistemarsi” vogliono fare le cose diversamente.

Secondo una recente indagine condotta da Ashley Madison, la piattaforma online con oltre 70 milioni di iscritti in tutto il mondo alla ricerca di love affaire extraconiugali[1], è emerso che gli iscritti sotto i 24 anni sono alla ricerca della loro metà e credono nel “per sempre felici e contenti”, ma in modo diverso da come ci si potrebbe aspettare.

La Generazione Z e la monogamia

Il 45% degli iscritti appartenenti alla Gen Z afferma che la monogamia è, per loro, la tipologia di relazione ideale, mentre solo il 33% degli iscritti più maturi è dello stesso parere. A cosa va imputata questa discordanza di pensiero?

Probabilmente il tempo e l’esperienza vissuti all’interno di un matrimonio o di un’unione monogama hanno determinato un’opinione negativa su questo tipo di relazione. Mentre gli under 24 pensano concretamente all’esclusività romantica, le generazioni più mature sono amareggiate per aver scoperto che il matrimonio non è la favola perfetta per cui si sono impegnati a vita.

La Generazione Z, vale veramente il detto “più sono, meglio è”?

Dopo diversi anni di matrimonio monogamo, gli iscritti più maturi di Ashley Madison hanno cominciato ad apprezzare l’idea di relazioni aperte o poliamorose. Il 71% preferirebbe, infatti, una relazione più fluida rispetto a quella monogama, facendo leva su tre principali benefici: nuove esperienze eccitanti, meno pressione sul coniuge, più libertà di esprimersi.

Ma i più giovani non la pensano così!

Si direbbe che tra i giovanissimi il matrimonio sia del tutto fuori moda, mentre la monogamia sia “super in”; la Generazione Z potrebbe quindi aver scoperto il segreto per una relazione duratura? Forse ripeteremo questo sondaggio tra 10 anni per vedere se ha cambiato idea…

https://www.ashleymadison.com/it-it/?gclid=EAIaIQobChMIu-qejK6k8wIVi5eyCh0OIAEgEAAYASAAEgLO-vD_BwE&adgroupid=6494138496&utm_logged=1&campaignid=149452416&utm_term=%2Bashley%20%2Bmadison&utm_campaign=Ashley%2BMadison%2B-%2BIT%2B-%2BItalian%2B-%2BBrand&targetid=kwd-18589600713&am_utm=234798281&utm_source=google&utm_medium=cpc&network=g&utm_content=b

Per altre notizie relative al tema Moda & Gossip Dietro la Notizia