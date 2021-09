Oh Wonder: nuova data sabato 26 marzo 2022 a Milano

Annunciato il loro quinto album “22 Break” in uscita l’8 ottobre 2021. Il brano “All we do” al #1 della Shazam Chart, sigla della serie tv Unforgotten e suonato da Billie Eilish nel suo documentario

Oh Wonder, sabato 26 marzo 2022 Milano – Magazzini Generali

Prezzo biglietti

posto unico – € 26,00 + diritto di prevendita

biglietti disponibili in prevendita my live nation

da giovedì 30 settembre 2021 alle ore 10

vendita generale

da venerdì 1 ottobre 2021 dalle ore 10

su ticketmaster, ticketone e vivaticket

Il duo indie-pop londinese Oh Wonder arriva in Italia per un nuovo appuntamento il 26 marzo 2022 ai Magazzini Generali di Milano.

Oh Wonder, la coppia

Josephine Vander Gucht e Anthony West non sono solo una coppia sul palcoscenico, ma anche nella vita. Per molti anni hanno preferito mantenere la loro vita privata fuori dai riflettori e solo nel 2020, dopo la pubblicazione del loro quarto album No One Else Can Wear Your Crown, hanno confermato la loro relazione sentimentale.

Il loro ultimo album in studio Break 22, in uscita l’8 ottobre 2021, ha preso forma a seguito di un periodo tumultuoso della loro vita privata. Scritte quasi autonomamente nel loro studio, le canzoni incluse in questo ultimo progetto sono un messaggio sui loro veri sentimenti, espressi prima di essere in grado di trovare le parole giuste da dire all’altro. È un album potente e onesto, che permette agli ascoltatori di conoscere gli Oh Wonder come mai prima d’ora. “Stavamo solo scrivendo canzoni. Non avevamo idea che stessimo scrivendo un album di rottura” ha detto Josephine Vander Gucht.

Oh Wonder, “22 Break” l’album

22 Break è anche il titolo della canzone da cui ha preso il nome l’album, nata dall’idea che occorrono due persone per creare e distruggere una relazione. “Mi arrendo, sventolo bandiera bianca, diciamo che ho sbagliato, che è stata colpa mia”, cantano in armonia dopo versi che parlano di “parole come morsi di ragno”, costruendo il brano in una gloriosa cacofonia di flauti e sassofono, con le loro voci che echeggiano nel caos, trovando raramente una soluzione.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 30 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it . La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 1 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

