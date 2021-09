“A un metro di distanza” il nuovo singolo di The Unikorni

The Unikorni, chi sono

The Unikorni sono Fabrizio Pan (voce e chitarra) e Giorgia (batteria), giovane duo torinese che unisce sonorità ruvide e vocalità pop, colori sgargianti e ispirazione rock. Un contrasto da cui nasce Latte Color Plastica, il singolo d’esordio uscito il 5 giugno che anticipa il primo album, atteso nell’autunno 2021 per Pan Music.

“Sono sempre stato un fan di Jack White e dei The White Stripes – racconta Fabrizio – ed erano anni che cercavo in lungo e in largo, senza successo, una batterista. Poi ho incontrato Giorgia, conosciuta al Pan Music Fest ad Off Topic (Torino). Parlando del più e del meno, scopro che suona la batteria e subito le dico che ho un po’ di pezzi da parte”.

Il sound è volutamente sporco, costruito su riff ripetitivi e chitarre distorte, ma anche su ritornelli melodici e orecchiabili; i testi raccontano la realtà in maniera cruda e schietta attraverso storie ed emozioni nelle quali ognuno di noi si può ritrovare.

The Unikorni, “A un metro di distanza” il nuovo singolo

‘A un metro di distanza’ nasce durante il primo lockdown. Parla della paura che abbiamo imparato a conoscere, a fare nostra, di avvicinarci, interagire, parlare, abbracciare le altre persone. In questo brano i The Unikorni descrivono attraverso il loro sound Grunge, con chitarre e voci distorte, proprio quel contrasto tra il desiderio di stare con una persone alla quasi si vuole bene, che si ama, e il pensiero costante di non potersi avvicinare troppo, la paura di ammalarsi o di far ammalare un nostro caro.

