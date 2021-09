“Take My Breath”, il singolo del vincitore di tre Grammy Awards, The Weeknd, è alla #1 dei brani più trasmessi in radio!

Per ascoltare “Take My Breath”: https://isl.lnk.to/TakeMyBreath

Per vedere il video ufficiale di “Take My Breath”:https://www.youtube.com/watch?v=rhTl_OyehF8

Questo importante traguardo si va ad aggiungere agli altri risultati, tra cui la posizione stabile in Top40 della Global Spotify.

“Take My Breath”, il brano

Il brano, che anticipa l’uscita del prossimo album, è l’ennesima dimostrazione dell’abilità dell’artista di presentare un sound in costante evoluzione, che non si limita ad accompagnare un racconto ma diventa esso stesso il racconto.

Il singolo arriva dopo l’album “After Hours”, uscito nel marzo 2020, acclamato da pubblico e critica. È il quarto progetto discografico di The Weeknd a posizionarsi #1 negli USA, raggiungendo la certificazione di doppio platino della RIAA con più di 15.7 miliardi di stream. Oltre a dominare le classifiche americane “After Hours” ha guidato le chart di altri 20 paesi tra cui Canada e Regno Unito.

“Sarà il miglior progetto che abbia mai realizzato” dichiara il regista Mark Anthony Green dopo aver ascoltato in anteprima l’album di The Weeknd che uscirà prossimamente.

“É ormai diventato impossibile ascoltare altro. Tutto il resto suona insignificante o troppo aggressivo, troppo up o troppo down. É stato chiaro sin da subito che questo è l’album che The Weeknd ha sempre voluto fare e allo stesso tempo che noi abbiamo sempre voluto lui facesse” aggiunge Mark Anthony Green.

“Take My Breath”, la tournée dei The Weeknd

Nel febbraio 2021, The Weeknd ha annunciato l’“After Hours Tour”, tournée mondiale che lo porterà nel 2022 in Italia solo per due imperdibili date a Milano presso il Mediolanum Forum, il 30 ottobre e il 1 novembre già dichiarato sold out.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia