12 giovani interpreti per uno spettacolo che è anche dimostrazione finale di un lavoro svolto nell’arco di 4 anni a MTM Scuola Grock e nato in seguito a un anno molto difficile sia per la formazione che per lo spettacolo dal vivo nel suo complesso.

“Il gioco del mondo” ispirato agli scritti di Julio Cortazar

Il gioco del mondo è il gioco della vita, dell’innocenza, dell’amore e della consapevolezza, orchestrato e ispirato alle affascinanti e dirompenti narrazioni proposte nei romanzi e negli scritti di Julio Cortazar negli anni ’60, fra Parigi e Buenos Aires, ma anche ai film francesi di GasparNoé, o di LeosCarax, o a certe colonne sonore degli anni’70, ma anche degli anni 2010.

“Il gioco del mondo”, un incontro con l’arte e con la vita

attraverso il teatro nella sua estensione più performativa e fisica, con il desiderio di mettere in atto un gioco fra il cielo e la terra, fra l’innocenza e la maturità, cercando la liberazione dagli schemi di una vita preordinata, fatta di convenzioni sull’amore, sugli incontri fortuiti e sulle occasioni del destino.

Un incontro diretto con il teatro, in un ipotetico Club del Serpente del più visionario Cortazar. Un incontro con il teatro come scuola di vita nella sua crudeltà più organica, ma anche nell’uso del corpo come strumento di narrazione auto-prodotta e auto-rappresentata.

Per questo Il gioco del mondo è anche un viaggio nella vita di Carlo, Cecilia, Flavia, Francesco, Gaia, Giacomo, Giulia, Ludovica, Matilda, Nicholas, Stefania, Riccardo, e tutti i loro fictionalaliases – condotto attraverso gli insegnamenti di Claudio Orlandini e di Susanna Baccari nell’ultimo anno di formazione – e installato sulle letture degli scritti di Cortazar proposti da Antonio Syxty per una realizzazione scenica finale, che è il risultato di un processo artistico, com’è nello stile della formazione di MTM Scuola Grock.

