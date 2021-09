“Mercury – Act 1”, il nuovo album degli Imagine Dragons

È finalmente disponibile oggi in tutto il mondo “Mercury – Act1”, il nuovo atteso album degli Imagine Dragons, il quinto della carriera della band multiplatino e vincitrice di Grammy (https://imaginedragons.lnk.to/Mercury).

L’album è disponibile in Italia oltre che negli store digitali anche in versione cd standard, cd oversize con giornale e art cards e LP standard.

“Mercury – Act 1”, titolo che prende ispirazione dalla parola “mutevole”.

Prodotto con Rick Rubin e registrato agli Shangri-La studio di Malibu,”Mercury -Act 1″ è un album candido che abbandona testi carichi di metafora e abbraccia invece le estremità emotive, senza trattenere nulla.

“L’intero album parla di alti e bassi, da qui arriva il titolo mercury” – racconta il frontman Dan Reynolds in un teaser del disco visibile qui https://youtu.be/bChHQseh4Dk e aggiunge: “è di questo che parla davvero questo disco, affrontare il dolore , affrontare la perdita di persone e anche celebrare la vita”.

“Mercury -Act 1” arriva in Italia forte del successo ottenuto nel nostro paese dalla band

In pochi anni la band ha raccolto 4 dischi di platino per gli album e oltre 30 dischi di Platino per i singoli e ha regalato al pubblico milanese uno straordinario concerto davanti ad oltre 60 mila persone.

Con 46 milioni di album e oltre 55 milioni di canzoni venduti nel mondo oltre a 74 miliardi di stream, gli IMAGINE DRAGONS sono la rock band che ha venduto di più nell’ultima decade, oltre ad aver reinventato un genere.

“Mercury -Act 1”, tracklist

Il nuovo album contiene i singoli già editi “Follow You” (singolo certificato PLATINO – (https://youtu.be/k3zimSRKqNw), “Cutthroat” e “WRECKED” (https://youtu.be/Y2NkuFIlLEo), brani disponibili ora anche in Spatial Audio

Questa la tracklist completa:

1. My Life

2. Lonely

3. Wrecked

4. Monday

5. #1

6. Easy Come Easy Go

7. Giants

8. It’s Ok

9. Dull Knives

10. Follow You

11. Cutthroat

12. No Time For Toxic People

13. One Day

