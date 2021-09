Quando si sente parlare di chitarre acustiche sono vari i brand che vengono considerati al top e fra questi sicuramente Martin è uno di quelli. Questo sia perché i modelli di chitarre dell’azienda americana sono stati apprezzati nel corso degli anni sia da professionisti che amatori, sia perché si tratta di una delle aziende più longeve che esistano nel panorama musicale.

L’azienda nasce infatti nel 1833 a New York, fondata da Christian Frederick Martin un liutaio di origine tedesca che inizialmente aprì un piccolo laboratorio artigianale dove riparava strumenti musical; iniziò poi a produrre chitarre, inizialmente di piccole dimensioni, per poi nel corso del tempo arrivare a produrre modelli con cassa armonica sempre di maggiori dimensioni fino ad arrivare nel 1916 a produrre il modello Dreadnought, ovvero il modello tipico di chitarra acustica che ancora oggi è conosciuto e che è stato sicuramente il modello che più ha venduto nella storia.

Da li in poi l’azienda americana ha prodotto tanti modelli di chitarre acustiche che sono diventate iconiche e utilizzate dai più grandi artisti; ancora sono tanti i modelli di successo che si possono trovare all’interno di negozi fisici o rivenditori online di chitarre Martin come Reinzoo.

Fra i modelli di maggior successo che nel corso degli anni l’azienda americana ha prodotto ce ne sono alcuni che sicuramente sono degni di nota più che altri. Di seguito alcuni dei modelli che sono diventati più famosi nel corso degli anni:

Dreadnought: caratterizzati dall’avere una cassa piuttosto profonda e una curva posteriore maggiore di quella anteriore, sono sempre state contraddistinte dall’avere un suono molto potente.

Signature: si tratta di modelli che la Martin & Co. ha realizzato insieme ad alcuni dei più importanti musicisti nel corso della storia. Fra questi troviamo Ed Sheeran, Johnny Cash, Eric Clapton, Mark Knopfler, Jeff Daniels, Stefan Grossman, Elvis Presley e Sting solo per citarne alcuni (ma la lista è molto più lunga).

Jumbo: modello molto simile come caratteristiche alla chitarra acustica Dreadnought.

Alcuni dei modelli di chitarra acustica Martin sono diventati fra i modelli più costosi nella storia delle chitarre acustiche, quali ad esempio:

Martin D-18 Kurt Cobain: questa chitarra fu acquistata dallo stesso frontman dei Nirvana in un negozio di strumenti musicali di Los Angeles e venne venduto alla cifra record di 6 milioni di dollari.

Martin D-45: i modelli appartenenti a questa serie vennero prodotti prima del 1930 e sono arrivati a costare intorno ai 400.000 dollari.

L’azienda ancora ad oggi è sicuramente una delle aziende leader insieme a Taylor, Gibson, Alvarez e Fender anche se sicuramente Martin viene considerata un gradino sopra le altre chitarre: la produzione di prodotti sempre al passo coi tempi e in grado di esaltare le performances di professionisti e non la rende sicuramente il punto di riferimento per chi vuole una chitarra acustica di elevata qualità e in grado di generare il suono migliore.

L’offerta di chitarre Martin è piuttosto ampia sia presso i rivenditori offline che presso i negozi virtuali: per quanto riguarda invece i prezzi si va indicativamente dai 600€ in su per arrivare anche ai 7.000€ per modelli quali la Martin D-42 Reimagined. Chiaramente si tratta di modelli di chitarre più adeguate a persone esperte che sono già in grado di suonare e conoscere le caratteristiche di una chitarra acustica.

