James Blake: il nuovo singolo “Famous Last Words”

Esce oggi “Famous Last Words”, il nuovo singolo di James Blake, vincitore di un GRAMMY® Award, cantautore, polistrumentista e produttore britannico. Dopo la pubblicazione di “Life Is Not The Same” e “Say What You Will”, “Famous Last Words” è la terza anticipazione tratta dal prossimo album “Friends That Break Your Heart”, che è stato recentemente posticipato al prossimo 8 ottobre e di cui è già disponibile il preorder nei formati CD e vinile.

James Blake: le sonorità

“Famous Last Words” assume delle sonorità ancora più intime e delicate rispetto ai singoli che l’hanno preceduto, indice del lavoro d’introspezione che l’artista ha effettuato su se stesso e sulla propria musica durante la costruzione del suo prossimo album.

James Blake: l’album

Il concept album “Friends That Break Your Heart” seguirà la pubblicazione di “Covers EP”, una raccolta delle cover più di successo di Blake, tra cui “Godspeed” di Frank Ocean, acclamato dalla critica e che ha generato oltre 5 milioni di views su TikTok.

James Blake: cantante e cantautore

Il cantante, cantautore, musicista e produttore britannico, nonché vincitore del GRAMMY® Award James Blake ha lavorato nella produzione di alcuni dei più influenti album del 21st secolo, tra cui “Blonde” di Frank Ocean e “DAMN” di Kendrick Lamar, così come “4:44” di Jay-Z e “Lemonade” di Beyoncé (in questi ultimi due lavori ha prestato anche la sua voce). Ha partecipato a “Stop Trying to Be God” con Stevie Wonder e Kid Cudi all’interno dell’epico “ASTROWORLD” di Travis Scott e a “King’s Dead” con Jay Rock, Kendrick Lamar e Future all’interno dell’album che ha dominato le classifiche “Black Panther: The Album”. Quest’ultimo gli ha fatto ottenere il triplo disco di platino e il primo GRAMMY® Awards per “Best Rap Performance”. Contemporaneamente, si è fatto notare nel mondo della musica pop con la sua dinamica produzione solista. Ha introdotto un suono caratteristico nel suo “James Blake”, uscito nel 2011, che ha totalizzato un punteggio di 9.0 su 10, Pitchfork la posizionato nella classifica “Top 100 Albums of the Decade So Far (2010-2014).” “Overgrown” del 2013 ha mostrato la sua rara abilità magnetica di inserire Brian Eno e RZA nello stesso progetto. Nello stesso anno ha ottenuto il Mercury Prize e una nomination come “Best New Artist” ai GRAMMY® Awards. Dopo “The Colour In Anything” del 2016, ha raggiunto un nuovo successo commerciale e di critica con “Assume Form” del 2019. Ha raggiunto la #21 nella Billboard Top 200, sua entrata più alta fino ad allora. In meno di un anno raggiunge oltre 300 milioni totali e ottiene la nomination ai GRAMMY® Awards come “Best Alternative Album” ed è stato inserito nelle classifiche “Best of 2019” da riviste come Time Magazine, Harper’s Bazaar, Stereogum, Consequence of Sound, Billboard, DJ Booth ed Esquire. Inoltre, coordina la 1-800 Dinosaur, che include un club, un’etichetta discografica e uno show radiofonico. L’ombra di James Blake sulla musica pop continua a crescere.